VS, Groot-Brittannië en andere landen tekenen overeenkomst om AI ‘secure by design’ te maken

WASHINGTON, 27 november (Reuters) – De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en meer dan een dozijn andere landen hebben zondag onthuld wat een hoge Amerikaanse functionaris omschreef als de eerste gedetailleerde internationale overeenkomst over hoe kunstmatige intelligentie kan worden beschermd tegen malafide actoren, en dringt er bij bedrijven op aan om AI-systemen creëren die ‘secure by design’ zijn.

In een zondag onthuld document van 20 pagina’s zijn de 18 landen het erover eens dat bedrijven die AI ontwerpen en gebruiken deze moeten ontwikkelen en inzetten op een manier die klanten en het grote publiek beschermt tegen misbruik.

De overeenkomst is niet-bindend en bevat voornamelijk algemene aanbevelingen, zoals het monitoren van AI-systemen op misbruik, het beschermen van gegevens tegen manipulatie en het doorlichten van softwareleveranciers.

Toch zei de directeur van de Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Jen Easterly, dat het belangrijk was dat zoveel landen hun naam verbonden aan het idee dat AI-systemen veiligheid voorop moeten stellen.

„Dit is de eerste keer dat we een bevestiging zien dat deze mogelijkheden niet alleen moeten gaan over coole functies en hoe snel we ze op de markt kunnen brengen of hoe we kunnen concurreren om de kosten omlaag te brengen“, vertelde Easterly aan Reuters, waarbij hij zei dat de richtlijnen vertegenwoordigen „een afspraak dat het allerbelangrijkste dat in de ontwerpfase moet gebeuren, beveiliging is.“

De overeenkomst is de laatste in een reeks initiatieven (waarvan er maar weinig zijn) van regeringen over de hele wereld om vorm te geven aan de ontwikkeling van AI, waarvan het gewicht steeds meer wordt gevoeld in de industrie en de samenleving als geheel.

Naast de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn de 18 landen die de nieuwe richtlijnen hebben ondertekend onder meer Duitsland, Italië, Tsjechië, Estland, Polen, Australië, Chili, Israël, Nigeria en Singapore.

Het raamwerk behandelt vragen over hoe te voorkomen dat AI-technologie door hackers wordt gekaapt en bevat aanbevelingen zoals het alleen vrijgeven van modellen na passende beveiligingstests.

Het gaat niet in op netelige vragen over het juiste gebruik van AI, of hoe de gegevens die deze modellen voeden, worden verzameld.

De opkomst van AI heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal zorgen, waaronder de angst dat AI onder meer kan worden gebruikt om het democratische proces te verstoren, fraude te stimuleren of tot dramatisch banenverlies te leiden.

Europa loopt voor op de Verenigde Staten wat betreft regelgeving rond AI, terwijl wetgevers daar AI-regels opstellen. Frankrijk, Duitsland en Italië hebben onlangs ook een akkoord bereikt over de manier waarop kunstmatige intelligentie moet worden gereguleerd, dat “verplichte zelfregulering door middel van gedragscodes” ondersteunt voor zogenaamde basismodellen van AI, die zijn ontworpen om een ​​breed scala aan resultaten te produceren.

De regering-Biden heeft druk uitgeoefend op wetgevers voor AI-regulering, maar een gepolariseerd Amerikaans Congres heeft weinig vooruitgang geboekt bij het aannemen van effectieve regelgeving.

Het Witte Huis probeerde de AI-risico’s voor consumenten, werknemers en minderheidsgroepen te verminderen en tegelijkertijd de nationale veiligheid te versterken met een nieuw uitvoeringsbesluit in oktober.

Rapportage door Raphael Satter en Diane Bartz; Redactie door Alexandra Alper en Deepa Babington

Onze normen: de vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.

Verkrijg licentierechten opent een nieuw tabblad