Douanebeambten hebben enkele maanden geleden in New York drie zwaarden en een stenen bijl in beslag genomen

Amerikaanse autoriteiten hebben een voorraad oude wapens overgedragen aan de Oekraïense ambassade in Washington DC. Het is onduidelijk wie de artefacten naar de VS probeerde te smokkelen.

Drie metalen zwaarden en een stenen bijl zijn vrijdag overhandigd, meldt de ambassade in een tweet. De Oekraïense missie bedankte de Amerikaanse autoriteiten voor hun hulp “ons cultureel bezit en een deel van onze geschiedenis repatriëren.”

De items werden in september door Amerikaanse douane- en grensbeschermingsagenten (CBP) in beslag genomen bij een postkantoor op John F. Kennedy International Airport in New York, zei het CBP vrijdag in een verklaring. De zwaarden kwamen uit Rusland en de bijl uit Oekraïne, aldus het bureau.

Hoewel de zwaarden vanuit Rusland zijn gepost, zijn alle items “werden geïdentificeerd als Oekraïens cultureel eigendom door vertegenwoordigers van de Oekraïense regering,” de verklaring gelezen. CBP zei niet wie ze had gestuurd, of legde de omstandigheden van hun schijnbare diefstal uit.

Zwaarden en bijlen zijn misschien niet de enige wapens die onlangs uit Oekraïne zijn gesmokkeld. Moderne wapens – waaronder raketwerpers en andere “uiterst nauwkeurige wapens” – die door de VS en hun bondgenoten aan Kiev zijn geleverd, zijn op de zwarte markt verkocht aan criminelen en terroristen, zei de Russische president Vladimir Poetin vorig jaar.

Verwijzend naar berichten over vermiste westerse wapenleveranties in Oekraïne, beweerde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, in oktober dat deze wapens voor een waarde van 1 miljard dollar elke maand vanuit Oekraïne naar het Midden-Oosten, Afrika en Zuidoost-Azië worden gesluisd.