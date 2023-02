De TCL 40 X-serie werd geïntroduceerd op MWC 2023 met de nadruk op kostenbesparing en tegelijkertijd belangrijke functies zoals een grote batterij en 5G (beperkt tot sommige apparaten). We zijn in Barcelona en hebben drie van de nieuwe telefoons in handen gekregen: TCL 40 X, TCL 40 XE en TCL 40 XL, die allemaal bedoeld zijn voor de Amerikaanse markt.

De eerste twee hebben 5G-connectiviteit, maar om de prijs laag te houden, hield TCL de RAM en opslag beperkt tot 4/64 GB. De derde mist 5G, maar compenseert dit met een groter scherm en meer opslagruimte. Dit is wat indruk op ons maakte in elk apparaat.

TCL 40 X

Dit is de meest intrigerende van de drie, met een Dimensity 700 en 50 MP hoofdschieter. De camera is goed uitgerust – hij produceert indrukwekkende foto’s voor een apparaat van $ 200.

Het achterpaneel imiteert metaal met zijn ontwerp, maar is eigenlijk plastic dat zich ook om de zijkanten wikkelt. De 40 X is gemakkelijk te hanteren en de vingerafdrukscanner aan de zijkant helpt zeker mee voor een betere ergonomische invoer van biometrische gegevens.

Het voorpaneel is HD+ met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz. In onze korte tijd dat we met het apparaat omgingen, merkten we dat het scherm goed presteerde in direct zonlicht, maar we hebben een probleem met de enorme randen aan alle kanten die er in het echt nog dikker uitzien.

TCL brengt de 40 X met Android 13, en we zijn behoorlijk onder de indruk, zelfs met het feit dat de maker probeerde een deel van zijn gebruikersinterface er bovenop te plaatsen. Veel smartphones in deze prijsklasse lanceren nog met het oudere Android, waardoor dit toestel de concurrentie al een stapje voor is.

Het plastic ontwerp en de dikke randen zijn te verwachten bij een telefoon met zo’n betaalbaar prijskaartje. Het is inderdaad gemakkelijk te hanteren en te bedienen en heeft een batterij van 5.000 mAh met een oplaadvermogen van 18 W – allemaal functies die de TCL 40 X liefdeswaardig maken.

TCL 40XE

De 40 XE lijkt veel op de 40 X – tot het punt dat het verwarrend is met welk apparaat we bezig waren tijdens de hands-on. TCL maakte alleen grijze eenheden (eigenlijk Cosmic Black genoemd), dus we konden de XE onderscheiden door het opschrift “13 MP” op het camera-eiland. In feite is dit het enige verschil tussen beide telefoons.

De TCL 40 XE is ook van plastic met een plastic frame en een fraai ontwerp op de achterkant gemaakt om metaal te imiteren. De aan / uit-toets, die ook dienst doet als vingerafdrukscanner, bevindt zich in het midden aan de rechterkant, en hoewel we hem ergonomisch en gebruiksvriendelijk vonden, is hij vrij subjectief en hangt hij volledig af van de handen van mensen die de telefoon hanteren.

We zijn dol op het feit dat deze telefoons 3,5 mm audio-aansluitingen hebben, wat belangrijk is voor gebruikers die de voorkeur geven aan lange gesprekken en muziek zonder na te denken over Bluetooth-audiolatentie en batterijverbruik.

Hier hebben we ook de standaard TCL-gebruikersinterface, die wat carrier-gerelateerde bloatware implementeert, maar niets opdringerigs dat de prestaties belemmert.

De TCL 40 XE kost ongeveer $ 170, en we zijn onder de indruk van wat we voor ons hebben. Het is officieel de goedkoopste TCL-telefoon met 5G, maar laat de prijs het apparaat niet ondermijnen – het is behoorlijk in staat om alles te bieden wat je nodig hebt van een smartphone op instapniveau.

TCL 40 XL

De TCL 40 XL slaat de 5G over en brengt een groter scherm, vandaar de “L” in de naam. Het 6,75-inch scherm blijft HD+, maar de iets grotere diagonaal maakt de dikke randen draaglijker. De telefoon heeft dezelfde kleur als zijn twee andere broers en zussen, terwijl TCL het bekraste oppervlak oversloeg en nu Dark Grey heet.

De telefoon wordt geadverteerd met dubbele luidsprekers en het stereo-effect wordt bereikt met de oortelefoon die als tweede luidspreker fungeert. Dit, in combinatie met het grotere scherm, zou de 40 XL een betere keuze kunnen maken voor mensen die de voorkeur geven aan een goedkope multimedia-ervaring.

De 40 XL is misschien groter, maar iemand vergat TCL te vertellen dat hij er een grotere batterij in moest plaatsen – het is dezelfde 5.000 mAh-cel met 18 W opladen; het heeft tenminste USB-C naast de 3,5 mm audio-aansluiting.

De toename tot 128 GB opslag is geweldig, en gebruikers die nog meer ruimte willen voor hun foto’s en gegevens, kunnen tot 512 GB gebruiken via de micro SD-kaartsleuf aan de linkerbovenkant – een mooie toevoeging aan deze smartphone van $ 150.

TCL 40 XL is misschien wel de goedkoopste van de drie, maar het is nog steeds een telefoon die veel biedt voor wat hij kost, en we denken dat hij zijn betaalbare prijs zeker waard is.