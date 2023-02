Washington zegt dat Peking de bezoeken van wetgevers niet mag gebruiken als voorwendsel voor een aanval – terwijl het precies dat probeert uit te lokken

De Verenigde Staten hebben China publiekelijk gewaarschuwd geen gebruik te maken van de bezoeken van Amerikaanse wetgevers aan Taiwan “als voorwendsel voor militaire actie” en heeft geëist dat andere landen Peking waarschuwen voor conflicten over het eiland.

De verklaringen werden vorige week afgelegd door de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman. Ze komen temidden van speculaties dat binnenkort meer Amerikaanse congresvertegenwoordigers Taiwan zullen bezoeken. Amerikaanse wetgevers hebben dergelijke reizen gemaakt sinds het bezoek van de toenmalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi afgelopen augustus, wat een crisis veroorzaakte en China ertoe bracht te reageren met grootschalige militaire oefeningen. De waarschuwing van Sherman komt ook te midden van een toename van de spanningen tussen de VS en China over de zogenaamde ‘spionageballon’ die onlangs over Amerikaans grondgebied vloog.

Volgens de VS is China een agressor die eenzijdig de status quo over Taiwan probeert te veranderen. Ondertussen houden de westerse reguliere media de spanningen hoog door te speculeren of Peking zal binnenvallen om zijn bevestigde doel van “hereniging” te bereiken. Het afgelopen jaar heeft de kwestie Taiwan meer aandacht gekregen door de gebeurtenissen in Oekraïne, die de VS hebben uitgebuit om vergelijkingen te maken om de invloed van de NAVO naar Azië uit te breiden.









Maar wie wil er eigenlijk oorlog? Washington beweert vrede en stabiliteit te steunen met zijn voortdurende waarschuwingen en voorbereidingen voor wat het noemt een militaire ramp in de Straat van Taiwan. In werkelijkheid ondermijnen de VS opzettelijk de gevestigde consensus van het One China-principe, waardoor Peking gedwongen wordt te reageren en het vervolgens als agressor bestempelt. Dit legitimeert op zijn beurt de voortdurende militarisering van de regio door Washington en bevestigt zijn invloed op regionale partners door hen in een situatie te plaatsen waarin ze partij moeten kiezen.

Het Amerikaanse buitenlands beleid bewapent selectief het idee van zelfbeschikking om militaire macht op wereldschaal te projecteren. Gebruikmakend van hun ideologie verkondigen de VS dat ze een voorvechter van vrije landen zijn om het toe te staan ​​bepaalde regio’s van de wereld te militariseren tegen rivaliserende machten. De VS gebruiken bijvoorbeeld de voormalige USSR en Sovjetbloklanden om de militaire dominantie in Europa in stand te houden, en gebruiken Israël om zichzelf in het Midden-Oosten te projecteren. Nu streeft Washington naar militaire hegemonie over een regio die het beschrijft als de Indo-Pacific in een poging de opkomst van China in te dammen.

Natuurlijk is het onmogelijk om landen in een bepaalde regio zover te krijgen dat ze instemmen met massale militarisering en destabilisatie van de VS als er geen politieke wil of stimulans is om dat te doen. Al tientallen jaren is Azië bezig met integratie in zichzelf, wat de nadruk legt op gemeenschappelijke vrede en stabiliteit, ondanks de vele geschillen die daar vaak mee gepaard gaan. Dit betekent dat de VS een “toegangspunt” nodig hebben om de regio binnen te dringen, de bestaande regionale orde te ondermijnen en om te vormen tot een nulsomweergave van een ideologische en geopolitieke confrontatie met China – met andere woorden, een koude Oorlogsmodel.













Hoe doet het dit? Net als de NAVO en Rusland proberen de VS actief de militaire spanningen aan te wakkeren door de kwestie Taiwan op de spits te drijven en China tot agressor te verklaren. Zo zijn de VS de afgelopen jaren begonnen met het bagatelliseren van hun toewijding aan het One China-beleid dat het als basis heeft gelegd voor hun diplomatieke betrekkingen met Peking, en gebruiken ze het eiland actief als een wig in de insluiting van China. De VS zien Taiwan als gepositioneerd tussen verschillende belangrijke eilandketens en maritieme routes, die, als ze weer onder de volledige controle van Peking komen, de machtsverhoudingen in de regio permanent in hun voordeel zullen veranderen. De VS zien dus meerdere strategische voordelen in het bevorderen van de ‘de-facto’ onafhankelijkheid van Taiwan en het gebruik ervan om China te verleiden tot het uitlokken van instabiliteit.

Door dit te doen, zijn de VS erin geslaagd om hun geopolitieke invloed op zowel Japan als de Filippijnen te herbevestigen, waardoor ze effectief vast komen te zitten in de onvoorziene scenario’s van Taiwan. De VS boekten de afgelopen weken een grote overwinning toen het van Manilla toestemming kreeg om toegang te krijgen tot vier extra militaire bases, die zich namelijk in de buurt van Taiwan bevinden. Daarbij profileren de VS zich niet als een facilitator of garant van regionale vrede, maar als een ontwrichter en, als China vervolgens reageert door Taiwan binnen te vallen, zou het proberen het ‘Russische model’ op Peking toe te passen, met als doel de en verbreek de integratie met de omliggende regio en het Westen door massale sancties. Door dit te doen, proberen de VS, zelfs als er geen oorlog uitbreekt, actief een gevoel van crisis en verzet aan te wakkeren tegen een noodsituatie in Taiwan in Azië.

Concluderend beweren de Verenigde Staten dat ze tegen conflicten zijn, maar er toch de vruchten van plukken als middel voor geopolitieke projectie. In feite is vrede en veiligheid in de Straat van Taiwan, die zich manifesteert in een scenario waarin Taiwan zijn meningsverschillen met het vasteland van China met wederzijds goedvinden terzijde schuift en ermee instemt het al lang bestaande probleem op te lossen, rampzalig voor de Amerikaanse belangen. Het is het laatste wat Washington wil. In plaats daarvan willen de VS voortdurend spanningen uitlokken om een ​​diepere militarisering van de periferie van China te bevorderen en de reacties van Peking te beschouwen als daden van agressie. Deze waarschuwingen zijn dus pure gaslighting.