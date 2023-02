Alejandro Toledo zou tijdens zijn ambtsperiode bijna $ 32 miljoen aan steekpenningen hebben aangenomen van een Braziliaans bouwbedrijf

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ermee ingestemd om de voormalige Peruaanse president Alejandro Toledo uit te leveren aan zijn vaderland om te worden beschuldigd van corruptie, samenzwering en het witwassen van geld, zo maakte het kantoor van de procureur-generaal van Lima dinsdag via Twitter bekend. Hij kan worden veroordeeld tot maar liefst 20 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Toledo wordt beschuldigd van het aannemen van bijna $ 32 miljoen aan steekpenningen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht terwijl hij tussen 2001 en 2006 president was, in ruil voor het overhandigen van het bedrijf een lucratief contract voor de bouw van twee delen van het enorme Interoceanic Highway-project dat het zuiden van Peru en Brazilië verbindt. De ladingen maken deel uit van de uitgestrekte Lava Jato (Car Wash) sonde.

Toledo is op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertelde de speciale vervolgingscoördinator van Lava Jato, Rafael Vela, woensdag aan nieuwsuitzending RPP Noticias, waardoor hij zich vrijwillig kon overgeven aan de Peruaanse autoriteiten. Hij heeft geen beroep meer, legde Vela uit, terwijl ze dat uitlegde “het debat is uitgeput” En “Alleen de afronding van die beslissing is in afwachting.”









Toledo blijft zijn schuld ontkennen. Hij is niet strafrechtelijk vervolgd in de VS en woont in Californië, waar hij elektronisch wordt gecontroleerd met een enkelband.

De voormalige president werd in 2019 gearresteerd nadat een Amerikaanse rechter het uitleveringsverzoek van Lima uit 2018 had goedgekeurd, op grond van het feit dat “voldoende” bewijs van zijn misdaad was vastgesteld. Hij werd in 2020 op borgtocht vrijgelaten en kreeg huisarrest. Een Peruaanse rechter gaf in 2017 het startsein voor het proces door Toledo’s internationale arrestatie te bevelen, evenals een preventieve hechtenis van 18 maanden.

Odebrecht gaf jaren geleden toe als onderdeel van een pleidooiovereenkomst dat het bijna $ 800 miljoen aan steekpenningen had betaald aan regeringen in heel Latijns-Amerika. Het Lava Jato-onderzoek is het grootste in de Braziliaanse geschiedenis, loopt over in het grootste deel van Zuid- en Midden-Amerika en heeft geleid tot bijna 280 veroordelingen vanaf 2021 – misschien wel het meest in het bijzonder de Braziliaanse president Luiz Ignacio Lula da Silva, die onlangs werd herkozen om de land opnieuw na het uitzitten van tijd in de gevangenis.

Tegen de voormalige Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski loopt een onderzoek wegens vermeend witwassen van geld met betrekking tot Odebrecht en twee andere ex-presidenten zijn onderzocht of vastgehouden. Voormalig president Alan Garcia stond op het punt gearresteerd te worden op basis van aanverwante aanklachten toen hij in 2019 zelfmoord pleegde.