Twee piloten zijn aangekomen op een militaire basis in Arizona, hebben functionarissen de omroep verteld

De VS hebben Oekraïense piloten uitgenodigd op een militaire basis in Tucson, Arizona om vast te stellen hoe lang het zal duren om ze te trainen om westerse straaljagers, waaronder F-16’s, te besturen, vertelden niet bij naam genoemde functionarissen aan NBC.

Twee vliegeniers uit Oekraïne zijn tot dusver op Amerikaanse bodem aangekomen en de kans is groot dat ze zich binnenkort bij hen zullen voegen, meldde de omroep zaterdag. Volgens bronnen zijn de Amerikaanse autoriteiten van plan om deze maand maar liefst tien Oekraïense vliegeniers naar het land te halen.

De piloten hebben aan simulatoren gewerkt en er zijn geen plannen om met echte vliegtuigen te vliegen, merkten de functionarissen op.

Het programma heeft twee doelen: het verbeteren van de vaardigheden van de Oekraïners en beoordelen hoe lang het zal duren om hen te trainen om F-16’s en andere gevechtsvliegtuigen van westerse makelij effectief te besturen, voegde ze eraan toe.

"Het programma gaat over het beoordelen van hun capaciteiten als piloten, zodat we ze beter kunnen adviseren over hoe ze hun capaciteiten kunnen gebruiken en die hebben we ze gegeven," legde een ambtenaar van de Biden-administratie uit.









Het is de eerste keer dat Oekraïense piloten, die zijn opgeleid om door de Sovjet-Unie ontworpen vliegtuigen te vliegen die aanzienlijk verschillen van hun westerse tegenhangers, hebben deelgenomen aan een dergelijk programma in de VS, merkte NBC op.

De functionarissen die met de omroep spraken, benadrukten dat de ontwikkeling niet betekende dat er enige verandering was in het standpunt van Washington over de levering van F-16’s aan Kiev te midden van het conflict met Moskou.

“Voorlopig sluit ik het uit”, Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden vorige week toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid om Oekraïne te bewapenen met Amerikaanse straaljagers. Oekraïense leider Vladimir Zelensky ‘Heeft nu geen F-16’s nodig. Er is geen basis waarop er volgens ons leger nu een grondgedachte is om F-16’s te leveren. Biden vertelde ABC.

Kiev heeft de NAVO de afgelopen maanden geïntensiveerd om gevechtsvliegtuigen te leveren, met name F-16-vliegtuigen, nadat de EU-landen, de VS en het VK een toezegging hadden gekregen om tientallen Leopard 2-, M1 Abrams- en Challenger 2-gevechtstanks te leveren. respectievelijk.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei dat discussies over de levering van straaljagers aan Kiev eens te meer de groeiende betrokkenheid van westerse landen bij het conflict tussen Rusland en Oekraïne onderstrepen. Hij herhaalde het standpunt van Moskou dat dergelijke acties alleen maar dienen om de gevechten te escaleren en te verlengen, en zouden leiden tot meer bloedvergieten, terwijl ze de uiteindelijke uitkomst van de militaire operatie van Rusland niet zouden veranderen.