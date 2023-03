Na een winter waarin de EU constant weerhaken naar de VS gooide boven die van Biden handtekening klimaatwet en zijn $ 369 miljard aan groene prikkels, hopen velen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan dat het bezoek het begin van een lentedooi signaleert. De boodschap van Biden en Von der Leyen was dat de VS en Europa, ongeacht de verschillen die ze nog hebben als ze proberen hun eigen schone energie-industrie te bevoordelen, beide dezelfde dreiging moeten beheersen: China, de wereldwijde koploper van de industrie.

In hun verklaring spraken Biden en Von der Leyen over samenwerking – een afwijking van de economische en handelsangst die de betrekkingen de afgelopen maanden domineerde – en noemden China’s “niet-marktbeleid en -praktijken” bij het aankondigen van een dialoog over schone energie.

De dialoog zal “onze respectieve stimuleringsprogramma’s coördineren zodat ze elkaar versterken”, zeiden ze. “Beide partijen zullen stappen ondernemen om eventuele verstoringen in de transatlantische handel en investeringsstromen te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit hun respectieve prikkels.”

In een gezamenlijke verklaring zeiden de leiders van de VS en de EU dat ze “onze samenwerking zullen verdiepen bij het diversifiëren van kritieke toeleveringsketens voor mineralen en batterijen”, erop wijzend dat de officiële dialoog tussen de twee over de Inflation Reduction Act “praktische stappen voorwaarts heeft gezet met betrekking tot geïdentificeerde uitdagingen om op één lijn te komen onze aanpak.”

Beide partijen zullen ook hun belangen op één lijn brengen om Rusland terug te dringen voor zijn invasie van Oekraïne, waarbij Von der Leyen tegen Biden zei dat de VS “ons enorm hebben geholpen toen we van de Russische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af ​​wilden – jullie hebben ons enorm geholpen door meer te leveren ( vloeibaar aardgas), hielp u ons door de energiecrisis.”

Ze noemde het “geweldig dat er zo massaal wordt geïnvesteerd in nieuwe en schone technologieën” en zei dat de EU “het wil matchen” met haar Green Deal-plan, volgens het perspoolrapport.

“We verwelkomen de Inflation Reduction Act omdat het een enorme investering is in de groene transitie naar een netto-nuleconomie”, voegde ze later toe in commentaar op de pers na haar ontmoeting met Biden.

Maar terwijl Von der Leyen en Biden samenwerking bespraken, bleven ze de wagons naar huis omcirkelen.

De uitvoerende macht van de EU van Von der Leyen bereidt zich voor om volgende week nieuwe doelen voor te stellen voor het aandeel van zijn cleantech-industrie dat moet worden bereikt met in het binnenland vervaardigde producten, samen met de hoeveelheid strategisch belangrijke mineralen die het ontgint.

Op donderdag draaide de EU tientallen jaren van zorgvuldig beheer van staatssubsidies om en creëerde enorme nieuwe uitzonderingen voor schone technologie. De bewegingen brachten de directeur van de Bruegel-denktank, Jeromin Zettelmeyer, en verschillende collega’s ertoe de aanpak van Brussel ‘grof protectionisme en dirigisme.”

De Amerikaanse klimaatwet is “in de eerste plaats een strijdkreet in de concurrentie tussen economische regio’s. Wie is het sterkst in het naar voren brengen van groene technologieën?” Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck donderdag gezegd. “Als we het niet aanpakken en doorgeven, gaan we ook economisch verliezen.”

Zowel de leiders van de EU als de VS weten dat ze een inhaalslag met China aan het maken zijn – vandaar de noodzaak om hun binnenlandse industrieën een vliegende start te geven.

“De wereld gaat een nieuw industrieel tijdperk binnen: het tijdperk van de productie van schone energietechnologie … Momenteel is er één land (dat) grote, grote vooruitgang boekt. Het is China’, zei het hoofd van het Internationaal Energieagentschap, Fatih Birol, donderdag tegen een commissie in het Europees Parlement.

Maar terwijl de wil tot volledige concurrentie met China groeit, proberen de Amerikanen en Europeanen nog steeds uit te zoeken waar ze concurreren en waar ze kunnen samenwerken.

De boodschap van Biden en von der Leyen was dat meer hen verenigt dan scheidt. Het uiteenlopen van hun respectieve methoden voor het stimuleren van schone energie vertroebelde even de realiteit dat beide regeringen op de lange termijn hetzelfde einddoel nastreefden: het bestrijden van klimaatverandering en het inperken van China’s controle over belangrijke industrieën, materialen en toeleveringsketens.

Vrijdag zetten de twee bondgenoten een stap in die richting met hun akkoord over mineralen.

Europa heeft langzamer gereageerd op het wereldbeeld van de VS dat economische samenwerking China niet zal beïnvloeden in andere belangrijke zaken, zegt Jake Schmidt, senior strategisch directeur voor internationaal klimaat bij de Natural Resources Defence Council. Europese landen zoals Duitsland waren meer weerstand tegen het sluiten van die deur vanwege hun exportafhankelijkheid te midden van een kleinere binnenlandse markt, zei Schmidt. Maar hij zei dat factoren buiten de klimaatruimte, zoals gevechten over 5G-netwerken en of China Russische troepen zal bewapenen in zijn oorlog in Oekraïne, het pessimisme van de EU over Peking hebben versneld.

Diezelfde premie voor het vinden van buitenlandse handelspartners verklaart gedeeltelijk de aanvankelijk krachtige reactie van de EU op de klimaatwet van Biden, de Inflation Reduction Act.

De VS zouden niet op tijd een nationale koolstofprijs invoeren om zich te verontschuldigen voor de opkomende EU-grenstariefregeling voor broeikasgassen – die zelf is ontworpen om Europese bedrijven te stimuleren hogere prijzen te betalen onder het cap-and-trade-systeem van de EU. Toen de VS vorig jaar reageerden met de IRA, schokte dat de Europese regeringen die bang waren dat hun nationale productiekampioenen de Atlantische Oceaan zouden oversteken en het oude land achter zich zouden laten.

“Het zijn net stadia van verdriet”, zegt Joseph Majkut, directeur van het programma voor energiezekerheid en klimaat bij de denktank Centre for Strategic and International Studies. “Nu zijn we over de eerste schok heen.”

De wrijving bekoelde gesprekken elders. Een parallelle onderhandeling tussen de VS en de EU om tegen oktober een overeenkomst af te ronden, heeft tot doel normen te creëren die tarieven opzij zetten voor invoer van staal en aluminium met minder koolstofemissies. Die gesprekken zijn stilgevallen.

Het concept werd oorspronkelijk in 2021 bedacht als een manier om schoner staal en wereldwijde overcapaciteit te promoten, hoewel het onofficiële doel van de VS is om Pekings dumping van Chinees staal, dat met veel meer kolengestookte energie wordt gemaakt, te onderdrukken. Maar de EU koelde daarop af na de IRA, zei Philip Bell, voorzitter van de Steel Manufacturers Association, een in de VS gevestigde handelsgroep. Toen het Bureau van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger in december een gedetailleerd voorstel opstelde, bekritiseerde de EU het plan tijdens de privéonderhandelingen, zei Bell.

“Het bevindt zich in een moeilijke positie, maar we hebben nog tijd genoeg”, zei Bell, erop wijzend dat het kantoor van de handelsvertegenwoordiger en het handelsdepartement zijn organisatie vorige maand hebben ingelicht. “Ik denk dat de temperatuur zal afkoelen.”

De regering-Biden heeft geprobeerd de relatie te beheren, eerst met een dialoog met EU-functionarissen om mogelijkheden voor samenwerking in het kader van de IRA te presenteren. En het doet nu wat zwaarder werk om aan te pakken waar het nog steeds rijstroken kan vrijmaken voor de EU om te profiteren van de IRA.

Het ministerie van Financiën is bijvoorbeeld bezig met het bedenken van een oplossing voor de wettelijke belastingvermindering van $ 3.750 voor elektrische voertuigen voor batterijmineralen uit landen die een vrijhandelsovereenkomst met de VS hebben – iets wat de EU niet heeft. Maar het is niet duidelijk dat de uitvoerende macht de EU eenzijdig zo’n speelruimte kan geven, zegt Emily Benson, een CSIS senior fellow die zich richt op handel.

“Laaghangend fruit is voor de EU om te erkennen dat het EV-belastingkrediet niet zo verpletterend is voor de alliantie als ze hebben voorgesteld,” zei ze. “Dat zal echt de weg vrijmaken voor intensievere onderhandelingen elders.”

Recente analyses hebben gesuggereerd dat de handelseffecten van de IRA meer gematigd zullen zijn dan werd aangenomen. Klimaatonderzoeksbureau Rhodium Group zei dat tussen de 7 procent en 11 procent van de financiering van de wet rechtstreeks de Amerikaanse productie ondersteunt die concurreert met Europese bedrijven. Het zei dat bonussen voor in het binnenland geproduceerde en ingekochte producten tussen de 9 procent en 15 procent van de wetsuitgaven dekken, hoewel het erkende dat de prikkels voor elektrische voertuigen voor enige verstoring zorgden.

Tegelijkertijd horen Europese regeringen van bedrijven dat ze erg genieten van alles wat de IRA hen te bieden heeft, zegt Max Gruenig, senior beleidsadviseur bij de milieudenktank E3G. Dat is weinig troost voor regeringen die liever investeringen en banen binnen hun eigen grenzen hebben, maar bedrijven denken niet na over die grenzen, zei hij.

De VS en de EU “moeten ook accepteren dat de andere kant het anders doet”, zei hij. “Het zijn allebei geen kleine landen of blokken, dus ze gaan niet folden en gaan, ‘OK’.”

Gabriel Rinaldi en Barbara Moens werkten mee aan dit rapport.