SEOUL, Zuid-Korea (AP) — De Zuid-Koreaanse en Amerikaanse legers lanceerden maandag hun grootste gezamenlijke militaire oefeningen in jaren, toen Noord-Korea zei dat het onderzeeër gelanceerde kruisraketten testte in een schijnbaar protest tegen de oefeningen die het beschouwt als een invasierepetitie.

De lanceringen van Noord-Korea op zondag geven aan dat het land waarschijnlijk provocerende wapentestactiviteiten zal uitvoeren tijdens de Amerikaans-Zuid-Koreaanse oefeningen die 11 dagen zullen duren. Vorige week gaf de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn troepen het bevel klaar te staan ​​om de “verwoede oorlogsvoorbereidingsacties” van zijn rivalen af ​​te weren.

De Zuid-Koreaans-Amerikaanse oefeningen omvatten een computersimulatie genaamd de Freedom Shield 23 en verschillende gecombineerde veldtrainingsoefeningen, gezamenlijk bekend als de Warrior Shield FTX.

De Zuid-Koreaanse en Amerikaanse legers zeiden eerder dat de computersimulatie is ontworpen om de verdedigings- en reactiecapaciteiten van de geallieerden te versterken te midden van de toenemende nucleaire dreigingen van Noord-Korea en andere veranderende veiligheidsomgevingen. Ze zeiden dat de veldoefeningen ook zouden terugkeren naar de schaal van hun eerdere grootste veldtraining genaamd Foal Eagle, die voor het laatst werd gehouden in 2018.

Een recente militaire verklaring van de VS zei dat de veldoefeningen de “samenwerking door lucht, land, zee, ruimte, cyber en speciale operaties” van de twee legers verder moeten versterken en de tactieken, technieken en procedures moeten verbeteren.

Noord-Korea zei in de staatsmedia dat de lancering van twee kruisraketten vanaf een onderzeeër voor de oostkust blijk gaf van zijn vastberadenheid om met “overweldigende krachtige” kracht te reageren op de toenemende militaire manoeuvres door de “de Amerikaanse imperialisten en de Zuid-Koreaanse marionettenstrijdkrachten”.

Het officiële Korean Central News Agency van het Noorden noemde de raketten “strategische” wapens en zei dat hun lanceringen de operationele houding van de “nucleaire oorlogsafschrikking” van het land bevestigden. Dit impliceert dat Noord-Korea van plan is de kruisraketten te bewapenen met kernkoppen.

Het zei dat de raketten meer dan twee uur vlogen, achtvormige patronen tekenden en aantoonden dat ze doelen op 1.500 kilometer (930 mijl) afstand konden raken. De raketten werden afgevuurd vanaf het 8.24 Yongung-schip, zei KCNA, verwijzend naar een onderzeeër die Noord-Korea gebruikte om zijn eerste onderzeeër gelanceerde ballistische rakettest uit te voeren in 2016.

De gerapporteerde lanceringsdetails laten zien dat Japan, inclusief Amerikaanse militaire bases in Okinawa, zich op zeer korte afstand van de kruisraketten bevindt, als ze worden afgevuurd vanuit de oostelijke wateren van het noorden, zei Kim Dong-yub, een professor aan de Universiteit van Noord-Koreaanse Studies in Seoul. . Hij voegde eraan toe dat de wapens zelfs Guam in de Stille Oceaan in de VS kunnen bereiken als een Noord-Koreaanse onderzeeër verder van de kust kan opereren.

De acties van zondag waren de eerste lanceringen van onderwaterraketten in het Noorden sinds het in oktober afgelopen oktober een wapen testte vanuit een silo onder een reservoir in het binnenland. Afgelopen mei lanceerde het land een testlancering van een ballistische korteafstandsraket vanaf de onderzeeër 8.24 Yongung.

Het bevel van Noord-Korea over door onderzeeërs gelanceerde raketsystemen zou het voor tegenstanders moeilijker maken om lanceringen van tevoren te detecteren en zou het Noorden vergeldingsaanvallen bieden. Experts zeggen dat het jaren, uitgebreide middelen en grote technologische verbeteringen zou kosten voordat de zwaar gesanctioneerde natie een vloot van verschillende onderzeeërs zou bouwen die stil over zeeën zouden kunnen reizen en betrouwbaar aanvallen zouden kunnen uitvoeren.

De tests van zondag waren de eerste bekende lanceringen van kruisraketten vanuit een onderzeeër in het Noorden, aangezien de vorige onderwaterlanceringen alle betrokken ballistische raketten lanceerden. Het is ook de eerste keer dat Noord-Korea meerdere raketten afvuurt vanaf een onderzeeër tijdens een enkele lancering, zeggen waarnemers.

“In een tijd waarin zijn inspanningen om (grotere onderzeeërs) te bouwen weinig vooruitgang hebben geboekt als gevolg van de sancties, wil Noord-Korea laten zien dat het nog steeds bijna de soorten raketten heeft ontwikkeld die vanuit een onderzeeër kunnen worden afgevuurd”, zei Moon Keun-sik, een onderzeebootexpert die lesgeeft aan de Kyonggi University in Zuid-Korea.

Moon zei dat de onderzeeër gelanceerde kruisraketten van het Noorden waarschijnlijk verwaardigd waren om naderende Amerikaanse vliegdekschepen en grote schepen of andere kortere afstandsdoelen op de grond aan te vallen, terwijl het Noorden onderzeeër gelanceerde ballistische raketten wil gebruiken om doelen op het vasteland van de VS te raken.

Het Zuid-Koreaanse leger zei dat de Noord-Koreaanse lanceringen plaatsvonden in wateren nabij de havenstad Sinpo in het noorden, waar het land een grote scheepswerf voor onderzeeërs heeft. Militaire woordvoerder Lee Sung Jun zei dat Zuid-Koreaanse beoordelingen niet overeenkwamen met de lanceringsdetails die Noord-Korea had verstrekt, maar niet verder uitwerkte.

Lee zei dat het Zuid-Koreaanse leger de middelen heeft verbeterd die nodig zijn om de Noord-Koreaanse onderzeeërbedreigingen het hoofd te bieden. Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Eenmaking noemde de Noord-Koreaanse lanceringen afzonderlijk ‘zeer betreurenswaardig’ en zei dat Noord-Korea niets te winnen heeft bij het verhogen van de spanningen op het Koreaanse schiereiland.

Na een recordaantal rakettesten vorig jaar, heeft Noord-Korea sinds 1 januari verschillende extra rondes uitgevoerd. Voor de lanceringen van zondag vuurde het land een intercontinentale ballistische raket af die mogelijk het vasteland van de VS zou kunnen bereiken; korteafstandsraketten met nucleair vermogen, ontworpen om Zuid-Korea te raken; en andere wapens.

Experts zeggen dat Kim, die zijn nucleaire arsenaal als zijn beste veiligheidsgarantie ziet, druk probeert uit te oefenen op de Verenigde Staten om het Noorden te accepteren als een legitieme kernmacht en de internationale economische sancties te versoepelen.

Noord-Korea beschouwt regelmatige militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en de VS als een grote bedreiging voor de veiligheid, hoewel de geallieerden zeggen dat hun oefeningen defensief zijn. Sommige waarnemers zeggen dat Noord-Korea de oefeningen van zijn rivalen gebruikt als voorwendsel om wapens te testen en zijn nucleaire arsenaal te moderniseren om de overhand te krijgen in de betrekkingen met de Verenigde Staten.

In de afgelopen jaren hebben de VS en Zuid-Korea oefeningen geannuleerd of teruggeschroefd om diplomatieke inspanningen te leveren om Noord-Korea te denucleariseren en uit bezorgdheid over de COVID-19-pandemie. De twee landen breidden de oefeningen opnieuw uit nadat Noord-Korea in 2022 meer dan 70 raketproeven had uitgevoerd en een steeds agressievere nucleaire doctrine had aangenomen.

De afgelopen weken vlogen de VS met langeafstandsbommenwerpers voor oefeningen met Zuid-Koreaanse straaljagers. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zei dat de uitzendingen blijk gaven van de toewijding van de VS om een ​​volledig scala aan militaire capaciteiten, inclusief nucleair, te gebruiken om hun Aziatische bondgenoot te verdedigen in het geval van een regelrecht conflict met Noord-Korea.

Afgelopen donderdag hield Kim toezicht op een live-fire artillerieoefening waarbij aanvallen op een Zuid-Koreaans vliegveld werden gesimuleerd. Hij beval zijn leger om het vermogen te behouden om “overweldigend te reageren” op vijandelijke acties, die volgens hem “allerlei meer hectische oorlogsvoorbereidingsacties” omvatten, aldus KCNA.

Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde maandag ook de Verenigde Staten en andere westerse landen van samenzwering om een ​​vergadering van de VN-Veiligheidsraad te beleggen om te praten over wat het zijn “niet-bestaande mensenrechtenkwestie” noemde. Het zei dat Noord-Korea “de zwaarste tegenmaatregelen zal nemen tegen de meest wrede vijandige complotten van de VS en zijn volgelingen”.

___

Associated Press-schrijver Kim Tong-hyung heeft bijgedragen aan dit rapport.

___

Hyung-jin Kim, The Associated Press











































