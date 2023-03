Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de mogelijke verkoop goedgekeurd van miljoenen dollars aan F-16 straaljagerraketten en ander militair materieel aan het eiland

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft groen licht gegeven voor de voorgenomen verkoop van 619 miljoen dollar aan militaire goederen aan Taiwan, waaronder munitie voor F-16 straaljagers, zo maakte het Pentagon woensdag bekend.

De deal omvat honderden High-Speed ​​Anti-Radiation Missiles (HARM) en Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), evenals oefenraketten, geleidingssystemen, multifunctionele draagraketten, reserveonderdelen, geclassificeerde software en andere uitrusting. De belangrijkste aannemers die in de deal worden vermeld, zijn Raytheon Missiles & Defence en de Lockheed Martin Corporation.

De persverklaring van het Pentagon beweert dat de verkoop “dient de nationale, economische en veiligheidsbelangen van de VS door de voortdurende inspanningen van de ontvanger te ondersteunen om zijn strijdkrachten te moderniseren en een geloofwaardig defensief vermogen te behouden.”

Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de voorgestelde verkoop van deze apparatuur en ondersteuning dat zou doen “verandert het militaire basisevenwicht in de regio niet” maar zou het vermogen van Taiwan om zijn luchtruim te verdedigen versterken en de regionale veiligheid verbeteren.

Een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd door CNN geciteerd die zei dat de deal rond is “in overeenstemming met de Taiwan Relations Act,” evenals het ‘One China’-beleid van Washington, en zou dat ook doen “bijdragen aan het handhaven van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan en in de regio.” Hij voegde eraan toe dat Taipei zijn eigen middelen zou gebruiken voor de aankoop van de munitie.









Voordat de deal wordt afgerond, moet deze door het Congres gaan, waar de wetgevers 30 dagen de tijd hebben om de verkoop te bespreken en te beslissen of ze doorgaan.

Peking heeft op de deal gereageerd door te zeggen dat het in strijd is met het ‘One China’-principe en de soevereiniteit en veiligheidsbelangen van China ondermijnt. Tijdens een persconferentie op donderdag drong de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning, er bij de VS op aan de wapenverkoop en de militaire contacten met Taipei stop te zetten.

De woordvoerder herhaalde ook de langdurige bewering van Beijing dat Taiwan een onvervreemdbaar deel van China is en drong erop aan dat Taipei’s “separatistische activiteiten” en de pogingen van Washington om het eiland te gebruiken “bevat China” zijn de “oorzaak” spanningen in de Straat van Taiwan.