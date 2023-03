De VS hebben geconcludeerd dat alle partijen bij het twee jaar durende conflict dat de noordelijke Tigray-regio in Ethiopië teisterde, medeplichtig zijn aan ‘oorlogsmisdaden’.

“Degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor wreedheden, inclusief degenen die een bevel voeren, moeten ter verantwoording worden geroepen”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, toen hij maandag de bevindingen van het rapport presenteerde.

Het rapport heeft geen directe implicaties voor het Amerikaanse beleid. Het hecht echter waarde aan eerdere beschuldigingen met betrekking tot gepleegde misdaden en roept op tot vervolging.

De strijdende partijen in Ethiopië tekenen een vredesakkoord Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Wat zegt het rapport?

Uit het jaarlijkse mensenrechtenrapport van de VS bleek dat de Ethiopische en Eritrese nationale legers, het Tigray’s People’s Liberation Front (TPLF) en de troepen die zich aansloten bij de Amhara-regio allemaal oorlogsmisdaden pleegden.

Het vond ook alles behalve de TPLF verantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid, “inclusief moord, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld en vervolging”, zei Blinken.

Met name de Amhara-strijdkrachten worden beschuldigd van “de misdaad tegen de menselijkheid van deportatie of gedwongen overbrenging en het plegen van etnische zuiveringen in het westen van Tigray”.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties zou de oorlog intern miljoenen burgers hebben verdreven.

Aangenomen wordt dat de oorlog intern miljoenen burgers op de vlucht heeft geslagen Afbeelding: Miljoen Hailessilasse/DW

“Hele gemeenschappen waren specifiek het doelwit op basis van hun etniciteit. Veel van deze acties waren niet willekeurig of slechts een bijproduct van oorlog – ze waren berekend en opzettelijk”, zei Blinken.

Zowel de Amhara-troepen als het Eritrese leger vochten naast het Ethiopische leger en tegen de TPLF, in wat wordt beschreven als een van de dodelijkste conflicten van de 21e eeuw.

Het Tigray-conflict in Ethiopië

Het rapport komt minder dan een week na het bezoek van Blinken aan Ethiopië. De Amerikaanse topdiplomaat zei dat hij tijdens ontmoetingen met beide partijen het belang besprak van erkenning van de wreedheden die door alle partijen zijn begaan, evenals van verantwoording.

Het conflict, dat van november 2020 tot een vredesovereenkomst in november 2022 door de noordelijke regio van Ethiopië raasde, zou alleen al in Tigray zo’n 500.000 doden hebben veroorzaakt.

Een onderzoek van de VN-commissie wees vorig jaar op bewijzen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door Ethiopische regeringstroepen, Tigray-troepen en het leger van Eritrea.

De commissie beschuldigde de Ethiopische strijdkrachten echter van het uithongeren van burgers en het gebruik van “seksuele slavernij” als oorlogsmiddel, waarbij de Eritrese strijdkrachten ook van het laatste werden beschuldigd.

In het Tigray-conflict in Ethiopië wordt verkrachting als wapen gebruikt Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

rmt/rt (AFP, AP, Reuters)