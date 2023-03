De US-Präsident zet zijn plannen voor de huisvesting voor – en zal de rijken van de landsfinanciën in de beschermingsmacht onderscheppen. Heeft Vorhaben een kans in het kongres?

Amerikaanse president Jo Biden zal Unternehmen und Superreiche sterker bestuern. Ik ben een Donnerstag die de Regierungswet op een andere manier verstuurt, dat Menschen met een Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar een mindeststeuer von 25 Prozent zahlen sollen.

Die actieve besturingsregelungen hebben verschillende Schlupflöcher -viele der rijksamerikaanse würden niedrigere steuersätze zahlen als Haushalte der Mittelschicht, hieß es. Weitere Steuererhöhungen für Unternehmen sind vorgesehen. Het is verguld als uitgegeven, dat is de Entwurf den Kongress in dieser Formpassert.

“Kein Milliardär sollte one niedrigere Steuer zahlen, als jemand, der als Lehrer of Feuerwehrmann arbeitet”, zei Biden bij een Rede zu dem Haushaltsentworf in Philadelphia.

Der Haushalt wordt gecontroleerd door een nominale Erhöhung der Ausgaben für das Verteidigungsministerium auf eenen Rekordbetrag von 842 Milliarden US dollar voor. Nach Angaben des Weißen Hauses vom Montag Handele es sich dabei um one nominal Erhöhung von 3,2 Prozent gegenüber dem Etat von 2022. Außerdem vorgesehen sind mehr als 6 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine, des Verteidigungsbündnissses Nato en europäischer Partnerstaten.

Schuldenberggrenze erreicht

“Ich werne nicht zalassen, dass der Bedarf der Nachrichtendienste und unseres Militärs, die dazu beitragen, unsere Sicherheit zu gewährleisten, beschnitten wird”, zei Biden in zijn Rede.

Der Entwurf heeft ongeveer 6,9 miljard dollar verdiend. Das Haushaltsdefizit würde demnach bei beef 1.8 Billionen Dollar lie – höher als erwartet. Der Entwurf is der eerste Aufschlag für mühsame Budgetverhandlungen, die sich in der Regel über Monate hinziehen. Die Macht, den Haushalt zu beschließen, ligt bij het Kongress. Die Demokraten zijn bei de Zwischenwahlen im vergangenen November alldings die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Dat is waar, dat is wat de Entwurf in dieser Form keine Chance-hoed doet, verabschiedet zu zijn.

Er is sprake van de Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze weiter anheizen. In hol VS legt der Kongress in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest en best damit, die viel Geld sich der Staat leihen darf. Mittlerweile is de geltende Schuldendeckel en het Finanzministerium moet de reserven oplossen. De regering van de Republiek in vertegenwoordigers van de Verenigde Staten heeft een Hardliner ingesteld bij Thema op Blockade. Ohne Anhebung droogt kaal en Zahlungsausfall.

dpa