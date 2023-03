Die coördinator van de Amerikaanse geheime dienst in zo’n “soviele informatie over möglich” over de Ursprung des Virus freigeben und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Amerikaanse president Jo Biden hat a Gesetz zur Veröffentlichung von Geheimdienstinformationen zum Ursprung des Coronavirus unterzeichnet. Er zijn teile das Ziel des Kongresses, soviele informatie over de verspreiding van virusvrijheden, teilte Biden gestern mit. Ziel sei es, künftige Pandemien besser voorkomen dat ze können. Als de verificatie van de eisen die aan de bescherming van de overheid worden gesteld, de nationale Sicherheit-gefährden-könnten zijn.

Der Kongress hatte vor rund andersthalb Wochen een entsprechendes Gesetz verabschiedet. Es gebe Grund zur Annahme, dat is sterven Corona-pandemie Ik ben begonnen met arbeid in de centrale Chinese stad Wuhan, die in de tekst zit. Dat is de coördinator van de US-Secret Service in “soviele informatie over de moglich” die de verspreiding van het virus en de Öffentlichkeit zugänglich machen bespoedigt. Het is mogelijk dat er onduidelijkheid bestaat over de informatie die de registratie nodig heeft om vrij te zijn.

Nach jüngsten Angaben des Weißen Hauses gibt es in der US-Regierung noch keine einheitliche Auffassung over the Ursprung des Virus. Een Amerikaanse bescherming zonder zicht op het inzicht, dat het virus verspreidt over de natuurlijke weise over de hele wereld, andere die niet worden vernietigd door een van de arbeidskrachten van de Bundespolizei FBI.

dpa