Een surveillance-drone van de Amerikaanse luchtmacht MQ-9 Reaper is dinsdagochtend neergehaald boven de Zwarte Zee, na wat het Europese commando beweerde als “een onveilige en onprofessionele interceptie” door twee Russische jets.

Het platform “Intelligence, Surveillance en Reconnaissance” was “Opereren binnen internationaal luchtruim” toen de vliegtuigen naderden, zei EUCOM in een verklaring. Een van de Su-27’s “raakte de propeller van de MQ-9,” dus lieten de operators de drone in zee vallen.

“Voor de botsing hebben de Su-27’s verschillende keren brandstof gedumpt en voor de MQ-9 gevlogen op een roekeloze, milieuonvriendelijke en onprofessionele manier,” klaagde het Amerikaanse leger en beschuldigde de Russen ervan “een gebrek aan competentie.”

DETAILS VOLGEN