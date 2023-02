De Amerikanen verwachten dat hun provocerende daad door de gevechten niet goed onderzocht kon worden, zo beweert het Russische leger

De VS bereidt zich voor op valse vlag-chemische aanvallen in Oekraïne om Moskou de schuld te geven van het gebruik van verboden giftige stoffen, zei de chef van de Russische nucleair-biologische en chemische verdedigingstroepen, Igor Kirillov.

De Amerikanen menen dat de internationale gemeenschap daar geen effectief onderzoek naar kan organiseren “provocaties” vanwege de gevechten tussen Russische en Oekraïense troepen, waardoor Washington aan de verantwoordelijkheid zou kunnen ontsnappen, zei Kirillov tijdens een briefing op dinsdag.

Het Russische ministerie van Defensie heeft informatie verkregen dat een trein met een lading chemische stoffen in een van zijn wagons op 10 februari klaarblijkelijk was aangekomen in de door Oekraïne gecontroleerde stad Kramatorsk in Donbass, zei de commandant.

De 16 metalen dozen met speciale markeringen die suggereren dat ze BZ (3-Quinuclidinylbenzilaat) verlammend middel bevatten, evenals CS (chloorbenzylideenmalononitril) en CR (dibenzoxazepine) intimiderende ‘oproercontrole’-middelen, werden vergezeld door de “burgers van vreemde naties”, beweerde hij ook.

Volgens Kirillov werden de chemicaliën onder toezicht van de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) gelost in een plaatselijke metallurgische fabriek en op door de VS geleverde gepantserde voertuigen geplaatst die later als onderdeel van een konvooi naar een contactpersoon vertrokken.









Rusland kwam er ook achter dat op 19 februari elf auto’s met speciaal gemarkeerde granaatscherven in Kramatorsk waren gelost, aldus de commandant. De granaten van dit type waren eerder in de VS geüpgraded om intimiderende chemische stoffen te kunnen afleveren, voegde hij eraan toe.

De NAVO heeft ook een grote levering van middelen voor chemische bescherming aan Oekraïne gepland, waaronder honderden tegengiffen voor verschillende giftige stoffen, zo beweert Kirillov.

“De feiten van gelijktijdige levering van giftige chemicaliën en middelen om zich ertegen te beschermen, wijzen op een poging om tijdens het conflict grootschalige provocaties uit te voeren met behulp van de BZ-psychoactieve chemische stof van militaire kwaliteit.” hij zei.

Ondanks de aankondiging van de uitputting van al hun voorraden BZ in 1990, hadden de VS monsters bewaard van het giftige middel – dat acute psychose, desoriëntatie, hallucinaties en geheugenstoornissen veroorzaakt – en het behoudt het vermogen om de stof in aanzienlijke hoeveelheden te produceren. beweerde de commandant.

Als een provocatie met het gebruik van chemische wapens wordt uitgevoerd in Donbass, “De echte boosdoeners zullen worden geïdentificeerd en ter verantwoording worden geroepen”, waarschuwde Kirillov.

Russische troepen in het gebied beschikken over alle middelen om het gebruik van giftige stoffen onmiddellijk op te sporen en dergelijke incidenten te beheersen, verzekerde hij dinsdag tijdens de briefing, eraan toevoegend dat ze niet alleen de verboden stof kunnen identificeren die wordt gebruikt, maar ook het land waar het is geproduceerd.

LEES VERDER:

Rusland onthult namen achter door de VS gesteunde biologische projecten in Oekraïne

Chemische oorlogsvoering is verboden volgens het Verdrag inzake chemische wapens (CWC) van 1997, waarbij de VS, Oekraïne en Rusland alle partijen hebben ondertekend. Het document verbiedt hun legers om zelfs agenten voor oproerbeheersing of traangas te gebruiken, ondanks dat ze bij wetshandhaving zijn toegestaan.