De Amerikaanse minister van Financiën, Janet L. Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve Board, Jerome H. Powell, en de voorzitter van de FDIC, Martin J. Gruenberg, hebben zondag een gezamenlijke verklaring afgegeven dat zij de resolutie van de Silicon Valley Bank (SVB) zullen voltooien en tegelijkertijd de spaarders zullen beschermen.

“Deposanten hebben vanaf maandag 13 maart toegang tot al hun geld. Geen verliezen in verband met de resolutie van Silicon Valley Bank zullen worden gedragen door de belastingbetaler”, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

De reden dat de autoriteiten denken dat de belastingbetaler geen kosten zal maken, is dat de autoriteiten die de bank administreren, haar resterende activa kunnen gebruiken om de kosten van het terugbetalen van deposanten te dekken.

Hetzelfde geldt ook voor Signature Bank. Op zondag sloot de New York State Chartering Authority de aan cryptocurrency blootgestelde geldschieter die in de tweede helft van de week ongeveer een derde van zijn aandelenkoers had verloren.

President Joe Biden vertelde zondag aan verslaggevers dat hij maandag vroeg uitgebreider over de kwestie zou spreken.

Vrijdag trokken Amerikaanse toezichthouders de stekker uit SVB bij het grootste bankfaillissement sinds de financiële crisis van 2008/9 na een plotselinge run op deposito’s.

Ondertussen kwamen in het VK rapporten naar buiten van verschillende geïnteresseerde vrijers in de Britse dochteronderneming van de bank op zondag laat, kort voordat de markten maandag weer opengingen.

Wat zei Yellen nog meer?

De verklaring zei dat het senior management zou worden verwijderd en dat aandeelhouders en bepaalde ongedekte schuldhouders niet zouden worden beschermd.

De Federal Reserve Board zei ook dat het “aanvullende financiering beschikbaar zou stellen aan in aanmerking komende bewaarinstellingen om ervoor te zorgen dat banken in staat zijn om aan de behoeften van al hun deposanten te voldoen”.

FDIC verzekert deposito’s tot $ 250.000 (ongeveer € 235.000), maar veel van de bedrijven en rijke mensen die de bank gebruikten, hadden meer dan dat bedrag op hun rekeningen staan.

House Speaker Kevin McCarthy vertelde Fox News dat hij hoopte dat Silicon Valley Bank uiteindelijk zou worden gekocht.

“Ik denk dat dat het beste resultaat zou zijn om vooruit te komen en de markten af ​​te koelen en mensen te laten begrijpen dat we op de juiste manier vooruit kunnen gaan”, zei hij.

Amerikaans banksysteem ‘veerkrachtig’

Aziatische beurzen gingen maandag onderuit, als reactie op het nieuws van SVB.

Yellen probeerde de bezorgden gerust te stellen over een mogelijk domino-effect door het faillissement van de SVB. Ze benadrukte dat het Amerikaanse banksysteem veiliger was dan tijdens de financiële crisis van bijna 15 jaar geleden, wat leidde tot verschillende reddingsoperaties voor banken.

“Het Amerikaanse banksysteem is echt veilig en goed gekapitaliseerd”, zei Yellen. “Het is veerkrachtig.”

Na het faillissement van Lehman Brothers in 2008 en de daaruit voortvloeiende financiële ineenstorting, eisten Amerikaanse toezichthouders dat grote banken extra kapitaal aanhielden in geval van problemen.

Maar sommige analisten hebben gewaarschuwd dat sommige regionale Amerikaanse banken in de problemen zouden kunnen komen, zoals bleek uit de sluiting van Signature Bank op zondag.

Wat was Silicon Valley Bank?

SVB was weinig bekend bij het publiek, maar was een belangrijke geldschieter van technologie-startups in de VS en wereldwijd en had sterke relaties met durfkapitaalbedrijven.

Eind 2022 was het qua activa de 16e grootste Amerikaanse bank geworden, met $ 209 miljard aan activa en ongeveer $ 175,4 miljard aan deposito’s.

De bank had echter te lijden onder de agressieve renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank in het afgelopen jaar, waardoor de financiële omstandigheden in de startup-ruimte onder druk kwamen te staan.

Veel van de activa van de SVB, zoals obligaties of door hypotheken gedekte waardepapieren, verloren marktwaarde naarmate de rente steeg.

Toen begonnen zijn klanten – grotendeels technologiebedrijven die geld nodig hadden omdat ze moeite hadden om financiering te krijgen – hun deposito’s op te nemen.

De bank moest obligaties met verlies verkopen om de opnames te dekken.

Britse banken beginnen met het uitbrengen van biedingen op de Britse vestiging van de SVB

De Britse Bank of London, een clearingbank die een consortium van private-equityfirma’s leidt, heeft zondag een officieel bod uitgebracht om de Britse tak van SVB over te nemen. Het voorstel is voorgelegd aan de SVB, de Britse regering en de Bank of England (BoE).

Andere Britse bankinstellingen die naar verluidt geïnteresseerd zijn in het Britse filiaal van de belegerde Californische geldschieter, zijn onder meer OakBank North, dat eigendom is van de Japanse multinational SoftBank.

Mediaberichten hebben gesuggereerd dat HSBC (Hong Kong en Shanghai Banking Corporation) ook geïnteresseerd is in de Britse tak van SVB. Verder zouden Lloyds Banking Group en NatWest Group zijn benaderd over een mogelijke spoedovername.

De Bank of England heeft gezegd dat het een gerechtelijk bevel zal zoeken om het Britse bijkantoor van SVB failliet te laten gaan.

In de VS zeggen waarnemers van technologienieuwssite “The Information” dat het onwaarschijnlijk is dat grote banken zoals JPMorgan of Bank of America zullen meedoen aan de race om SVP over te nemen, waarbij ze opmerken dat het aannemelijker is dat kleinere regionale banken zoals PNC Financial, US Bank, Trust of Capital One zou proberen mee te doen.

Verdere gevolgen elders in de wereld

Regeringen over de hele wereld zeiden dat ze probeerden oplossingen te vinden om de potentiële klap voor bedrijven te beperken door de ineenstorting van SVB, dat dochterondernemingen heeft in Canada, Europa en een joint venture in China.

De staatsminister voor technologie in India zei zondag dat hij deze week startups zal ontmoeten om de impact van de ineenstorting op hen te beoordelen.

Het Zuid-Aziatische land heeft een van ’s werelds grootste start-upmarkten, met vele waarderingen van meerdere miljarden dollars in de afgelopen jaren en gesteund door buitenlandse investeerders.

“(Ik) heb met enkele oprichters gesproken en het is erg slecht”, schreef Ashish Dave, CEO van Mirae Asset Venture Investments (India), in een tweet.

“Vooral voor Indiase oprichters… die hun Amerikaanse bedrijven hebben opgezet en hun eerste ronde hebben opgehaald, is SVB de standaardbank. Onzekerheid is dodelijk. Groeibedrijven zijn relatief veiliger omdat ze diversifiëren. Laatste wat oprichters nodig hadden.”

Duits zakendagblad Handelsblatt zei dat SVB 3.600 klanten in Europa had. Ongeveer 10% van hen zou uit Duitsland komen.

Ondertussen zei de Israëlische banktoezichthouder Yair Avidan dat het de “onmiddellijke ontwikkelingen” van de ineenstorting nauwlettend in de gaten houdt, evenals de ontwikkelingen die in de toekomst zouden kunnen gebeuren.

De technologiesector van Israël is de belangrijkste groeimotor van het land en de relatie met de regio Silicon Valley is sterk.

Veel in Israël gevestigde startups hadden rekeningen bij SVB, hoewel de bedragen niet volledig bekend zijn.

js,mm/msh (AFP, AP, Reuters)