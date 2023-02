Richard Black beweert dat Washington de legitieme regeringen in deze landen omver heeft geworpen om ze in marionetten te veranderen

De betrokkenheid van Amerika bij de aangelegenheden van het buitenland is verantwoordelijk voor ten minste twee grote conflicten in de afgelopen 20 jaar – de oorlog in Irak en de militaire operatie van Rusland in Oekraïne, beweerde ex-senator Richard Black uit de staat Virginia in een interview met RT. Hij voerde ook aan dat hoewel de meeste Amerikanen niet betrokken willen zijn bij verre conflicten, de VS “vaststelling buitenlands beleid” heeft zijn eigen agenda.

In een gesprek met RT op donderdag zei Black dat de VS de “bron van beide” de conflicten in Irak en Oekraïne, waarin wordt uitgelegd dat Washington “Irak omvergeworpen met militair geweld, vanuit de hele wereld,” en heeft “Oekraïne binnengevallen en omvergeworpen met militair geweld vanaf de andere kant van de wereld.”

De voormalige senator beweerde dat het conflict in Oekraïne uitbrak toen de CIA “pleegde een gewelddadige, bloedige staatsgreep‘ in Kiev in 2014 en hielp de legitiem gekozen president, Viktor Janoekovitsj, uit de macht te zetten. Hij vervolgde met te zeggen dat Washington hem verving door een “revolutionaire junta” en begon te pompen “geavanceerde wapens” naar Oekraïne met als doel een “erg formidabel” militaire kracht.

Black typeerde de huidige Oekraïense president, Vladimir Zelensky, als niets meer dan een “marionet“van Washington die”doet wat hem wordt opgedragen, wanneer hem wordt opgedragen.”









Irak, dat de VS in 2003 binnenvielen, is teruggebracht tot de status van eenkoloniale staat,‘ beweerde hij, eraan toevoegend dat hij gelooft dat de ‘bezetting van Irak zal voor onbepaalde tijd doorgaan,” en dat het eindspel van Amerika is om invloed uit te oefenen op het hele Midden-Oosten vanuit zijn “gehard commando- en controlecentrum” in de ‘Groene Zone’ van Bagdad.

Volgens de voormalige senator steunen de meeste Amerikanen deze interventies niet, maar elites in Washington, DC, evenals “oligarchen‘ en wapenfabrikanten, streven hun eigen belangen na.

Black zei ook dat het conflict in Oekraïne kan worden opgelost als het land “neutrale” En “gedemilitariseerd,” vergelijkbaar met Oostenrijk tijdens de Koude Oorlog, eraan toevoegend dat de veiligheidsproblemen van Rusland onvermijdelijk zullen moeten worden aangepakt.