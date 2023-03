AUSTIN, Texas (AP) – Drie vrouwen in Texas worden aangeklaagd wegens dood door schuld door een man die beweert dat ze zijn nu ex-vrouw hebben geholpen aan medicijnen voor een abortus. Het is weer een test van door de staat opgelegde verboden sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof het Roe v. Wade-besluit heeft vernietigd.

In een rechtszaak die donderdagavond in Galveston County is aangespannen, beweert Marcus Silva dat hulp bij een zelftoediende abortus gelijk staat aan hulp bij een moord. Silva eist een schadevergoeding van $ 1 miljoen.

De vrouw die de medicatie in juli nam – weken nadat het Hooggerechtshof het grondwettelijke recht op abortus, dat sinds 1973 van kracht was, schrapte – wordt niet genoemd in de rechtszaak. De wet van Texas beschermt vrouwen die een abortus ondergaan tegen aansprakelijkheid.

Groepen voor abortusrechten veroordeelden de rechtszaak en noemden het een intimidatietactiek.

“Dit is een buitensporige poging om mensen af ​​te schrikken van het krijgen van abortuszorg en om diegenen te intimideren die hun vrienden, familie en gemeenschap steunen in tijden van nood”, zei Autumn Katz, een advocaat bij het Centrum voor Reproductieve Rechten, vrijdag in een verklaring. “De extremisten achter deze rechtszaak verdraaien de wet en het rechtssysteem om mensen die essentiële zorg zoeken en degenen die hen helpen, te bedreigen en lastig te vallen.”

Silva wordt vertegenwoordigd door Jonathan Mitchell – een voormalige advocaat-generaal in Texas die heeft bijgedragen aan het creëren van een van de abortusverboden van de staat – advocaten van de conservatieve juridische groepering Thomas More Society en staatsvertegenwoordiger Briscoe Cain, een republikein uit de regio Houston.

“Iedereen die betrokken is bij het distribueren of vervaardigen van abortuspillen zal in de vergetelheid worden geroepen”, zei Cain in een verklaring van de advocaten.

Volgens de rechtszaak zal de fabrikant van de pillen ook als beklaagde worden genoemd zodra deze is geïdentificeerd in het ontdekkingsproces.

De rechtszaak beweert dat het sms-berichten bevat van vrouwen die bespreken hoe ze medicijnen kunnen krijgen die een abortus kunnen veroorzaken en hoe ze de zwangere vrouw kunnen helpen bij het plannen om de medicatie in te nemen.

Rechtszaken die de abortusbeperkingen aanvechten, zijn in de hele VS ontstaan, omdat klinieken in door de Republikeinen gedomineerde staten hun deuren hebben gesloten. Eerder deze week hebben in Texas – dat een van de strengste verboden in het land heeft en de procedure in bijna alle gevallen verbiedt, met uitzondering van medische noodsituaties – vijf vrouwen die zeiden dat abortussen hen werd geweigerd, zelfs als de zwangerschap hun leven in gevaar bracht, de staat aangeklaagd.

De Geassocieerde Pers

