Vrouw uit Boston gedood door haaienaanval tijdens paddleboarden op de Bahama’s

Een vrouw uit Boston stierf nadat ze maandag werd aangevallen door een haai terwijl ze met een familielid aan het paddleboarden was op de Bahama’s, zei de politie op een persconferentie uitgezonden door Reuters. De vrouw en het mannelijke familielid waren ongeveer driekwart van de tijd aan het paddleboarden in een resort. Een mijl verwijderd van de kust toen ze werd gebeten door de haai, zei sergeant Desiree Ferguson, woordvoerder van de Royal Bahamas Police Force.

Een dienstdoende badmeester die het incident zag, ging in een boot uit om het tweetal te redden, zei Ferguson.

Klik hier om gerelateerde media te bekijken. Klik om uit te breiden



“Het slachtoffer werd gereanimeerd. Ze liep echter ernstige verwondingen op aan de rechterkant van haar lichaam, waaronder de rechterheup en ook haar rechter bovenste ledemaat,” zei Ferguson.

Het slachtoffer, dat niet werd geïdentificeerd, werd dood verklaard nadat de hulpdiensten hadden vastgesteld dat ze geen vitale functies vertoonde.

Personeel van de mortuariumdiensten vervoert het lichaam van een vrouwelijke toerist na wat de politie omschreef als een dodelijke haaienaanval in de wateren nabij het resort Sandalen Royal Bahama’s, in Nassau, Bahama’s, op 4 december 2023. DANTE CARRER / REUTERS



CBS News heeft contact opgenomen met de politie van de Royal Bahamas voor meer informatie en wacht op reactie. CBS News heeft ook contact opgenomen met verschillende getuigen uit de VS die op Facebook beweerden dat ze de nasleep van de aanval hadden gezien.

De aanval komt slechts één dag na a De 26-jarige vrouw overleed nadat ze in Mexico werd gebeten door een haai terwijl ze met haar jonge dochter zwom.

Aanvallen van haaien zijn zeldzaam op de Bahama’s, maar de afgelopen maanden zijn er verschillende gemeld.

Vorige maand werd een 47-jarige Duitse vrouw vermist tijdens een duiktrip bij West End, Grand Bahama, nadat ze een haai was tegengekomen, meldde Reuters, daarbij verwijzend naar de politie.

In juni werd een vrouw uit Iowa aangevallen door een haai tijdens het duiken op de Bahama’s, waarbij haar been werd geamputeerd.

In september 2022 nog een toerist uit de VS werd gedood door een haai op de Bahama’s tijdens het snorkelen. De 58-jarige vrouw uit Pennsylvania was passagier op het cruiseschip Harmony of the Seas en nam deel aan een excursie op een populaire plek nabij Green Cay toen ze werd aangevallen door een stierhaai. Ze werd naar een plaatselijk ziekenhuis vervoerd, waar ze overleed.

Volgens NOAA worden langs de oostkust en in de Caribische Zee meer dan 50 soorten haaien aangetroffen, waaronder tijgerhaaien, hamerhaaien en Caribische rifhaaien.

Volgens het International Shark Attack File waren er in 2022 wereldwijd 108 vermeende interacties tussen haaien en mensen. De VS rapporteerden de meest bevestigde niet-uitgelokte aanvallen – 41 – waarbij Florida met 16 de staat is met de meeste.

Trendnieuws