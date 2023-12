Vrouw uit Boston gedood bij haaienaanval voor de kust van Bahama’s geïdentificeerd

Een toerist uit Massachusetts die maandag omkwam bij een haaienaanval voor de kust van Nassau, Bahama’s, is door de politie geïdentificeerd.

De Bahamaanse politie identificeerde de vrouw als Lauren Erickson Van Wart, 44. Van Wart stierf aan de verwondingen opgelopen bij de aanval, volgens een verklaring van dinsdag van de Royal Bahamas Police Force.

De politie identificeerde het slachtoffer de dag ervoor in een verklaring als een ‘bezoeker uit Boston’.

De haai beet haar terwijl ze aan het paddleboarden was met een familielid ver weg van de kustlijn achter een resort in het westen van New Providence, een eiland voor de Bahama’s, zei de politie.

“Het slachtoffer heeft een aanzienlijk trauma aan de rechterkant van haar lichaam opgelopen”, aldus de politie.

Personeel van de mortuariumdiensten vervoert maandag het lichaam van een toerist na een dodelijke aanval van haaien in de wateren nabij het Bahamaanse resort Sandalen Royal in Nassau. Dante Carrer/Reuters

Een badmeester van het resort trok het slachtoffer en haar familielid uit het water en in een reddingsboot en voerde reanimatie uit, maar medische technici stelden vast dat Van Wart “geen tekenen van leven vertoonde”, zei de politie.

Rob Waldron, CEO van Curriculum Associates – een bedrijf gevestigd in North Billerica, Massachusetts, dat middelen levert aan leraren – zei dat Van Wart daar een werknemer was. Waldron zei in een verklaring dat leden van het bedrijf ‘diepbedroefd’ waren over de dood van een ‘dierbare en vertrouwde collega en vriend’.

Aanbevolen

“Lauren was een geliefd lid van onze wiskunderedactie, en ze bracht haar diepe toewijding aan studenten en docenten door in elk materiaal dat ze aanraakte. Haar toewijding aan uitmuntendheid en uitstekend werk werd gedreven door een hoger doel, gericht op het verbeteren van leerresultaten voor iedereen, ‘ zei Waldron.

Sandalen Royal Bahamaanse resort zei in een verklaring dat Van Wart daar te gast was. Het resort zei dat het “bedroefd” was door haar dood en steun bood aan de dierbaren van Van Wart.

Het onderzoek naar de dood van Van Wart loopt nog, aldus de politie dinsdag.