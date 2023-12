Vrouw ontdekte dat vader een bankrover was, Ted Conrad, een 52-jarige voortvluchtige, voordat hij stierf

Ashley Randele had een bijzonder nauwe band met haar overleden vader, die zijn enige kind meer als een vertrouweling dan als een dochter behandelde.

„Ik denk dat hij me dingen zou vertellen omdat hij dacht dat ik er beter mee om kon gaan dan mijn moeder, of dat ik gewoon de vreselijke gave heb om dingen in compartimenten te kunnen verdelen en op een plank te kunnen zetten en weg te stoppen“, zei Randele onlangs. van haar vader, een man die ze kende als autoverkoper Tom Randele.

„Misschien zou hij haar 10% van het verhaal geven en dan zou ik misschien 30% krijgen, maar ik zou zeker meer krijgen dan zij“, vertelde ze aan de podcast ‚Smoke Screen: My Fugitive Dad‘, in een aflevering die maandag verscheen.

Maar zelfs met dat vertrouwen in zijn dochter, zei ze Tom Randele wachtte tot zijn sterfdagen om de schokkende waarheid te onthullen: dat hij niet Tom Randele was, maar in plaats daarvan Ted Conrad, die een van de grootste onopgeloste bankovervallen van het land pleegde.

Voordat hij in mei 2021 aan longkanker stierf, gaf hij tegenover zijn dochter toe dat hij de valse geboortedatum van 10 juli 1947 had gebruikt, terwijl hij in werkelijkheid Conrad was, geboren op 10 juli 1949.

Een ongedateerde foto van Ted Conrad toen hij nog leefde onder de naam Tom Randele. via AP

Conrad was 71 toen hij stierf.

‚Hij zei dat als ik het je vertel, je moet beloven dat je er niet naar zult kijken. ‚Ik wil niet dat je iets onderzoekt. Ik wil niet dat je het aan iemand vertelt“, zei de dochter in de podcast.

Volgens de US Marshals Service werkte Conrad als kluisbediende bij de Society National Bank in Cleveland toen hij op vrijdag 11 juli 1969 nonchalant van zijn werk naar huis ging.

Pas maandagochtend beseften de bankmanagers dat er 215.000 dollar – ongeveer 1,8 miljoen dollar in de huidige waarde – ontbrak, net als Conrad, aldus de marshals-dienst.

Hij verliet Cleveland met het geld en begon een nieuw nepleven. al zijn vrienden en familie achterlatend.

Hoe stoutmoedig de misdaad ook was, degenen die het dichtst bij Conrad stonden, zeiden dat zijn overval geen totale schok was, omdat de 20-jarige gefascineerd was door de klassieke film uit 1968, ‚The Thomas Crown Affair‘.

Conrad werd gegrepen door het personage van Steve McQueen, Thomas Crown, die een uitgebreide bankoverval in Boston pleegt, gewoon voor de sport.

Conrad zou openlijk praten over hoe gemakkelijk het zou zijn om weg te komen met geld van zijn bank, aldus vrienden op de podcast.

„Er is geen dag voorbijgegaan dat ik niet aan hem dacht“, vertelde Russell Metcalf, beste vriend van de middelbare school, aan de podcast. ‚Omdat ik bedoel dat het 52 jaar geleden is en ik nog steeds dacht dat ik hem zou tegenkomen, of dat ik hem zou zien of met hem zou praten.‘

Metcalf en Conrad aten en lunchten in de dagen voorafgaand aan de overval. Ze zouden die zaterdag 12 juli gaan golfen, maar Metcalf, die een bank werkte in de buurt van die van zijn vriend, raakte niet in paniek toen hij zonder antwoord op de deur van Conrads appartement klopte.

De volgende maandagochtend verspreidde het bericht zich snel onder de bankiersgemeenschap in Cleveland dat er $215.000 ontbrak – en dat gold ook voor Conrad. Metcalf vertelde dat de podcast vervolgens naar het kantoor van de advocaat van zijn bank werd geroepen.

„Er zitten twee jongens in pak aan zijn bureau en ik keek naar ze, en ik weet nog steeds niet waarom ik het deed. Ik zei: ‚Je moet bij de FBI zijn, hoeveel heeft hij gekregen?‘ Metcalf zei dat hij een grapje maakte, zonder te beseffen dat dit geen lachertje was en dat zijn vriend zojuist met een klein fortuin was verdwenen.

„Ze zeiden: ‚Nou, daar kunnen we niet over praten, maar weet je toevallig waar Ted is?‘ “

Conrad zou een nieuwe identiteit aannemen en in Lynnfield, Massachusetts gaan wonen, waar Ashely Randele hem kende als een liefhebbende vader die een voorkeur had voor dubbelgeplooide kaki broeken en golfshirts.

“Ik dacht dat ik mijn vader kende”, vertelde ze de podcast, “maar dat was voordat ik erachter kwam dat hij al tientallen jaren voortvluchtig was.”

Ashely Randele zei dat ze nog steeds moeite heeft om te geloven dat haar vader een soort meestercrimineel was.

‘Absoluut niet,’ zei ze. ‘Hij was altijd zo ontspannen en gemakkelijk in de omgang. Ik had nooit kunnen raden hoeveel geheimen hij had.“