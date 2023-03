CNN

De overblijfselen van een vrouw gevonden in een klein stadje in Massachusetts in 1978 werden meer dan vier decennia na haar dood geïdentificeerd met behulp van “ouderwets politiewerk” – en hulp van vorderingen in de forensische genetische genealogie, kondigden ambtenaren maandag aan.

Decennialang aangeduid als ‘Granby-meisje’, zinspelend naar de stad ongeveer 20 kilometer ten noorden van Springfield waar haar lichaam werd gevonden, werd de vrouw maandag geïdentificeerd als Patricia Ann Tucker, zei eerste assistent-officier van justitie Steven Gagne tijdens een persconferentie.

DNA-monsters van de zoon van Tucker – die pas vijf jaar oud was toen ze stierf – hielpen volgens onderzoekers bij het identificeren van zijn moeder.

Op 15 november 1978 werden de skeletresten van Tucker gevonden in een bos nabij een houtkapweg in Granby, ongeveer 85 mijl ten westen van Boston. Een autopsie onthulde dat ze stierf aan een schotwond in haar linkerslaap, zei Gagne.

Het stoffelijk overschot was “enkele maanden in de elementen” geweest voordat ze werd gevonden, en de autopsie kon alleen maar concluderen dat het een naamloze vrouw tussen de 19 en 27 jaar oud was, zei hij. Haar identiteit is nog steeds een mysterie, ze werd begraven onder een wit kruis. Jaren later werd een grafsteen zonder naam geplaatst.

Autoriteiten bleven de cold case onderzoeken en controleerden jarenlang tevergeefs databases met vermiste personen, aldus Gagne.

“Uiteindelijk was het de vooruitgang in de forensische wetenschap, en in het bijzonder de forensische genetische genealogie, die een nieuwe bron van hoop opleverde voor het identificeren van het slachtoffer, dat decennia lang gewoon bekend stond als ‘Granby Girl’,” zei Gagne.

Een “biologisch monster” van de overblijfselen werd in maart 2022 naar Othram gestuurd, een forensisch laboratorium in Texas dat werd gecrediteerd voor het helpen oplossen van een lange lijst van andere cold cases, zei Gagne. Maanden later, op 23 januari 2023, “kwam eindelijk de grote doorbraak waar onderzoekers tientallen jaren op hadden gewacht”, zei hij. Het lab vertelde onderzoekers dat ze een familielid in Maryland hadden gevonden dat de halfzus van het slachtoffer zou kunnen zijn.

Onderzoekers spraken met de vrouw op 30 januari en ontdekten dat ze een tante had, die moeder was van twee zonen, die in de jaren zeventig vermist werd, zei Gagne. Autoriteiten vonden een van de zonen, die eerder zijn DNA naar Ancestory.com had geüpload, en gebruikten zijn profiel om bij het lab te bevestigen dat de voorheen onbekende vrouw zijn moeder was.

Haar zoon, Matthew Dale, gaf een verklaring af via het kantoor van de officier van justitie en bedankte de onderzoekers voor “haar nooit opgeven”.

“Ik heb nu tenminste enkele antwoorden na 44 jaar”, zei hij. “Het is veel om te verwerken, maar hopelijk kan de sluiting nu beginnen. Nogmaals bedankt.”

Onderzoekers hopen nu aanwijzingen te vinden en te achterhalen wie Tucker heeft vermoord, die 28 jaar oud was toen ze stierf, zei Gagne.

De officier van justitie merkte op dat rechercheurs ontdekten dat ze getrouwd was op het moment van haar overlijden en dat haar man destijds nooit aangifte had gedaan van haar verdwijning. Het paar woonde langs de oostelijke oever van Lake Pocotopaug in East Hampton, Connecticut, zei Gagne, en noemde de echtgenoot “een persoon met een sterke interesse” in de zaak.

Gagne zei dat de echtgenoot in 1996 stierf in een staatsgevangenis nadat hij het jaar ervoor was veroordeeld voor verkrachting, aanranding en mishandeling met een gevaarlijk wapen.

“Nu we de identiteit van Patricia kennen en weten met wie ze getrouwd was ten tijde van haar verdwijning,” zei Gagne, “zijn er misschien mensen die iets weten over een van hen die dit onderzoek verder kunnen helpen.”