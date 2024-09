Ballacks vriendin Sophia Schneiderhan is een model en influencer met follow-up, op Instagram volgt ze 126 mensen. Alles wat je ziet zijn privé-weergaven van jezelf en Michael. Met meer vrienden word je fan van je huidige verhaal, in de toekomst met de kinderen van je geliefde met een heerlijke maaltijd en heerlijke drankjes.

Michael Ballack feert heute (26 september) signalen 48. Geboortedag. De huidige Fußballprofi is erg blij met hun ervaringen met Simone Ballack (48) sinds 2012, omdat ze blij zijn met hun ervaringen – met vrienden en modellen Sophia Schneiderhan (24). Aangezien de 24 jaar van afwisselende jaren zijn verstreken sinds ze er allebei niet meer waren, zou je wat gelukkige momenten met elkaar moeten hebben. Het maakt dus niet uit dat Sophia blij is met je leven met een gelukkige uitdrukking.

Als u een foto maakt, ziet u een deel van het strand bij de zonnegang. Michael heeft Sophia allebei in zijn armen en beiden lachen in die camera. Dazu schreef bij het 24-jarig jubileum: „Happy Birthday, my ❤️“ en vervolgde met „I love you“, zei auf Deutsch „I love you“.

De 24-jarige helft van Michael Ballack uit de Trauer is Sohn Emilio

Michael Ballack en Sophia zijn al een paar jaar samen. Na de tragische dingen Tod seines Sohnes Emilio (†18) hat sie ihm wieder Kraft gegeben. Abseits der socialen Medien hat sich Sophia in de modewereld van Namen. Maar je bent geen model, zonder dat je je daar zorgen over hoeft te maken. Zie ter informatie op Instagram uw eigen merk voor uw vervolginformatie. Darüber had Sophia een Abschluss van de gerenommeerde Westminster Business School in Groot-Brittannië.

De enige Fußball-professionals zijn blij sinds het einde van hun professionele carrière en leven in het licht van de ramp. Als tv-expert is er regelmatig fussball en content op Instagram in mijn video’s de hele dag, maar ook privé.

Een mooi stel met Michael en seinwachter Sophia bekijkt de video.