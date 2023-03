Vriend zegt dat ze geschokt was toen ze dit meisje zag spreken tijdens de bijeenkomst van Poetin

Melissa Bell van CNN spreekt met mensen die Anya Naumenko, een 13-jarig Oekraïens kind dat vanuit Marioepol naar Rusland is gebracht, kenden nadat ze haar had zien spreken tijdens een bijeenkomst in Moskou ter ere van het Russische leger.