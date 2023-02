De ‘Rusland-kwestie’, welke rol de fossiele brandstoffen van het land zouden kunnen spelen in vredestijd, is misschien niet het meest urgente probleem voor energiebazen en de investeerders die hen steunen. Maar het is terecht in hun gedachten.

Het jaar sinds Rusland Oekraïne binnenviel is een achtbaan geweest voor de energiemarkten. De olieprijzen zijn volatiel geweest, met een wereldwijde Brent-benchmark die in maart piekte op $ 133 per vat, om vandaag terug te vallen rond $ 80 – onder waar ze op de eerste dag van de oorlog handelden. Dat is niets vergeleken met aardgas. Na Moskou

pijpleidingen naar Europa af te snijden, bereikte de TTF day-ahead gasprijs van de regio eind augustus een niveau gelijk aan bijna $ 580 per vat olie.