A VPN, oder virtuelles privates Netzwerk, ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Privatsphäre online zu verbessern. Es verbirgt Ihre IP-Adresse und verschlüsselt Ihren Internetverkehr. Allerdings könnte ein VPN auch Ihre Internetgeschwindigkeit verlangsamen und Ihren Zugang zu lokalen Diensten einschränken. Sie können diese Probleme jedoch mit einer Funktion namens Split-Tunneling lindern.

Mit Split-Tunneling können Sie einen Teil Ihres Internetverkehrs über Ihr VPN leiten, während anderer Verkehr ihn umgeht. Dies kann zwar dazu beitragen, Ihren Datenverkehr zu beschleunigen, Ihre Daten könnten aber auch einem böswilligen Dritten zugänglich gemacht werden.

Folgendes sollten Sie über Split-Tunneling wissen:

Was ist Split-Tunneling?

Mit Split-Tunneling können Sie grundsätzlich zwei verschiedene Netzwerkverbindungen gleichzeitig nutzen – eine, die durch ein VPN gesichert ist, und eine, die nicht durch ein VPN gesichert ist. Sie steuern, welcher Datenverkehr das VPN passiert und welcher nicht.

Es gibt verschiedene Versionen des Split-Tunnelings mit unterschiedlichen Möglichkeiten zur Aufteilung Ihres Datenverkehrs. NordVPN unterscheidet drei verschiedene Typen: inverse Aufteilung, App-basierte Aufteilung und URL-basierte Aufteilung.

Inverse Split ist die sicherste Möglichkeit, Split-Tunneling zu ermöglichen, und ermöglicht nur Programmen, denen Sie vertrauen, eine direkte Verbindung zum Internet, ohne über ein VPN zu gehen.

Es gibt drei verschiedene Arten von Split-Tunneling. Angela Lang/CNET

Eine App-basierte Aufteilung filtert den ausgewählten App-Verkehr über ein VPN, während der Rest Ihres Internetverkehrs ungeschützt ist.

Und mit einer URL-basierten Aufteilung können Sie angeben, welche Webadressen, z. B. cnet.com, Sie von Ihrem VPN-Schutz ausschließen möchten.

Ist Split-Tunneling bei allen VPNs verfügbar?

Nein. Nicht alle VPNs bieten Split-Tunneling an, und diejenigen, die dies tun, bieten nicht immer die drei verschiedenen Typen an. Wenn ein VPN Split-Tunneling bietet, ist es wahrscheinlich nur über die Android- oder Windows-App des Dienstes verfügbar. Nur sehr wenige VPNs bieten Split-Tunneling auf Mac und iOS an.

Einige VPNs nennen Split-Tunneling etwas ganz anderes. Surfhainennt beispielsweise seine Split-Tunneling-Funktion Bypasser. Wenn Sie Split-Tunneling verwenden möchten, erkundigen Sie sich bei den verschiedenen VPN-Dienstanbietern, ob diese diese Funktion anbieten. Andere VPN-Dienste, wie NordVPN Und ExpressVPNbieten Split-Tunneling an, aber Sie müssen sich möglicherweise an den Kundendienst eines Dienstes wenden oder nach „Tunneling“ suchen, um zu sehen, ob ein Dienst diese Funktion anbietet.

Wofür können Sie Split-Tunneling nutzen?

Laut dem Cybersicherheitsunternehmen Fortinet gibt es einige Gründe, warum Sie Split-Tunneling verwenden könnten.

Split-Tunneling kann Ihnen dabei helfen, die schnellste Internetgeschwindigkeit zu erreichen, wenn Sie Inhalte mit hoher Bandbreite streamen. James Martin/CNET

Zum einen kann es dazu beitragen, hohe Internetgeschwindigkeiten aufrechtzuerhalten. Die Verwendung eines VPN kann Ihre Internetgeschwindigkeit etwas verlangsamen, da die Verschlüsselung Ihres Datenverkehrs Zeit benötigt. In manchen Fällen, etwa beim Streamen von 4K-Filmen und anderen Inhalten mit hoher Bandbreite, ist für Sie jedoch möglicherweise die Geschwindigkeit wichtiger als die Sicherheit. So können Sie Split-Tunneling einrichten, um Ihrem Streaming-Verkehr eine direkte Verbindung zu Ihrem Gaming-Netzwerk zu ermöglichen und gleichzeitig Ihre anderen sensiblen Daten zu schützen.

Split-Tunneling kann Ihnen auch dabei helfen, eine Verbindung zu lokalen und lokalen Netzwerken herzustellen Geoblockiert Dienstleistungen gleichzeitig. Auf diese Weise können Sie leicht Restaurants in der Nähe Ihres Zuhauses finden, während Sie eine Sendung ansehen, die in Ihrer Nähe gesperrt ist.

Fortinet sagt außerdem, dass Split-Tunneling Ihnen dabei helfen kann, eine Verbindung zu LAN-Geräten wie Ihrem herzustellen Smart-Home-Geräte, während Sie ein VPN verwenden. Einige VPNs beeinträchtigen möglicherweise die Fähigkeit eines Geräts, mit anderen Geräten in einem lokalen Netzwerk zu kommunizieren. Split-Tunneling kann dies beheben.

Was sind die Nachteile des Split-Tunneling?

Laut NordVPN besteht einer der größten Nachteile von Split-Tunneling darin, dass ein Teil Ihres Internetverkehrs ungesichert ist. Jeder Datenverkehr, der nicht durch ein VPN geschützt ist, könnte von Dritten eingesehen, von böswilligen Akteuren abgefangen oder von einem staatlichen Überwachungsapparat überwacht werden.

Wann sollten Sie Split-Tunneling verwenden und wann nicht?

Verwenden Sie Split-Tunneling, um eine Verbindung zu LAN-Geräten oder mit Datenverkehr herzustellen, den Sie nicht privat halten müssen und der keine sensiblen Daten enthält. Verwenden Sie Split-Tunneling jedoch nicht für Aktivitäten, bei denen Sie maximale Sicherheit und Privatsphäre wünschen.

