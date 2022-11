„Vox populi, vox dei“: Musk lässt Twitter-Nutzer über Trumps Rückkehr abstimmen

Früher konnte Donald Trump nicht auf Twitter verzichten – doch dann konnte Twitter auf ihn verzichten und verbannte den damaligen US-Präsidenten in den letzten Tagen seiner Amtszeit von der Plattform. Sollte er zurückkehren? Der neue Eigentümer Musk fragt die Nutzer. Ob Trump seinen Account überhaupt zurückhaben will, ist unklar.

Twitter-Besitzer Elon Musk lässt Nutzer des Onlinedienstes in einer Umfrage darüber abstimmen, ob der Account von Ex-Präsident Donald Trump wiederhergestellt werden soll. Der Tech-Milliardär startete die 24-Stunden-Umfrage über Nacht. „Vox populi, vox dei“ (Volksstimme (ist) Gottes Stimme), schrieb Musk hinterher in einem Tweet.

Twitter hatte Trumps persönlichen Account im Januar 2021 dauerhaft gesperrt. Anlass waren letztlich zwei Tweets, in denen der damalige US-Präsident seinen Anhängern, die am 6. Januar das Capitol in Washington stürmten, sein Mitgefühl ausdrückte. Dort sollte der Wahlsieg von Joe Biden offiziell besiegelt werden – was wegen des Angriffs erst Stunden später geschah.

Trump hatte bei seinen Anhängern falsche Erwartungen geschürt, Vizepräsident Mike Pence könne sich weigern, das Wahlergebnis an diesem Tag zu bestätigen. Während des Angriffs twitterte er, dass Pence nicht den Mut hatte, das Richtige zu tun. Danach riefen die Leute in der Menge: „Hängt Mike Pence!“ Twitter interpretierte Trumps Verhalten an diesem Tag als Aufruf zur Gewalt und sperrte seinen Account zunächst für zwölf Stunden. Nachdem weitere Tweets folgten, in denen Trump die Lüge einer manipulierten Wahl verbreitete, wurde er von Twitter dauerhaft gesperrt.

Trump braucht vielleicht Reichweite

Bis zur Übernahme durch Musk hatten Twitter-Führungskräfte immer gesagt, dass es für den Ex-Präsidenten keine Möglichkeit gebe, zurückzukehren. Musk, der kürzlich die politischen Positionen von Trumps Republikanern anerkannte, sagte schon vor Monaten, dass es seiner Ansicht nach keine lebenslangen Verbote des Dienstes geben dürfe. Er erwähnte ausdrücklich Trump.

Musk kündigte jedoch an, dass vor der Wiederherstellung bedeutender Konten ein Rat zum Umgang mit kontroversen Inhalten gebildet werden würde. Ob er die Umfrageergebnisse nun zum Anlass nimmt, Trump eine schnellere Rückkehr anzubieten, ist unklar. Der Ex-Präsident selbst hat wiederholt gesagt, er wolle nicht zu Twitter zurückkehren. Er mag es viel besser mit seiner eigenen Kopie von Twitter, Truth Social. Allerdings hatte Trump einst mehr als 80 Millionen Follower auf Twitter – auf Truth Social sind es nur wenige Millionen. Und der Ex-Präsident hat gerade angekündigt, dass er für die republikanische Nominierung bei den Präsidentschaftswahlen 2024 kandidiert.

Facebook, wo Trump ebenfalls seit Januar 2021 gesperrt ist, will im kommenden Januar entscheiden, ob dem Ex-Präsidenten eine Rückkehr angeboten werden könnte.