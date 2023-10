Vorwurf der Volksverhetzung: Haftbefehl gegen neu gewählten AfD-Mann

Mitglied der Burschenschaft „Teutonia Prag“ in Würzburg

Hintergrund: Daniel Halemba gehört der umstrittenen Burschenschaft „Teutonia Prag“ in Würzburg an. Dort führte die Polizei Mitte September eine Razzia durch – und fand in dem Anwesen allerlei Beweismaterial. Gegen Halemba, der bei der Durchsuchung dabei war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet: wegen möglicher Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen und wegen möglicher Volksverhetzung.

Auch Nachbarn sollen wiederholt die Polizei kontaktiert haben, nachdem bei den Abendfeierlichkeiten der Burschenschaft „Sieg Heil“-Rufe zu hören waren. „Unzutreffend, absurd und leicht verständlich“ – so äußerte sich der junge AfD-Mann selbst vor gut zwei Wochen gegenüber BR24 zu den Vorwürfen. Die Hausdurchsuchung erfolgte willkürlich – mit dem Ziel, der AfD und ihrer Kandidatur zu schaden. Laut Halemba gibt es kein belastendes Material gegen ihn.

Ebner-Steiner: „fadenscheinige Begründung“

Die Landtagsfraktion der AfD bestätigte am Freitagabend, dass gegen einen ihrer Landtagsabgeordneten ein Haftbefehl ergangen sei. Namen und Details nannte Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner allerdings nicht.

Im Gegenzug äußerte sie scharfe Kritik am Vorgehen der Justiz: Der Prozess sei eine „Demonstration der Armut unserer Demokratie“, sagte Ebner-Steiner. Drei Tage vor der konstituierenden Parlamentssitzung soll nun ein Abgeordneter „aus fadenscheinigen Gründen inhaftiert“ werden.