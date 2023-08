Der Modedesigner Pierre Cardin hat keine eigenen Kinder; nach seinem Tod soll sein Neffe Rodrigo Basilicati die Geschäfte leiten. Das steht im Testament des Franzosen. Doch es bestehen Zweifel an der Echtheit. Es kommt zum Erbstreit.

Fast drei Jahre nach dem Tod des französischen Modedesigners Pierre Cardin streiten seine Nachkommen um sein Erbe. Drei Großnichten des Modedesigners haben Klage wegen betrügerischer Ausnutzung von Schwächen, schwerer Untreue und Betrug eingereicht. Justizkreise in Paris bestätigten einen entsprechenden Bericht des Magazins „Challenges“. Die Ermittlungen dauern noch an.

Pierre Cardin (links) und Rodrigo (Foto: imago images/Starface)

Dem „Challenges“-Bericht zufolge werfen die drei Großnichten ihrem Cousin Rodrigo Basilicati-Cardin vor, sich mit Hilfe eines gefälschten Testaments zum Chef des Modeunternehmens gemacht und den Verkauf des Unternehmens verhindert zu haben.

Basilicati-Cardin bestreitet die Vorwürfe. Sein Onkel machte mehrfach klar, dass er seine Nachfolge antreten solle, „bis hin zum Testament“. „Mein Ziel ist es, die Marke wieder nach vorne zu bringen, nicht sie zu verkaufen. Das war auch der Wille meines Onkels“, betonte er. Er seinerseits verklagt die drei Großnichten wegen Verleumdung.

Das Testament bestimmt Alleinerben

Basilicati-Cardin hatte 2020 in seinem Haus ein von Cardin unterzeichnetes Testament aus dem Jahr 2016 gefunden, das ihn zum Alleinerben machte. Seine Echtheit wird derzeit überprüft. Damals hatte es ein Übernahmeangebot für das Unternehmen gegeben. Zum Firmenkonglomerat gehören auch Hotels, Schlösser und Schiffe. Das Vermögen des Modedesigners wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.

Cardin starb im Dezember 2020 im Alter von 98 Jahren. Er wurde in Venedig geboren, wuchs aber in Frankreich auf. Seit 1950 hatte er sein eigenes Modehaus. Schnell machte er sich als Innovator in der Modewelt einen Namen, beispielsweise mit seinen legendären „Ballkleidern“ von 1954 oder seiner Weltraumkollektion von 1964.

Cardin hinterließ keine Kinder. Er hatte Beziehungen sowohl zu Frauen als auch zu Männern. Eine Liebesgeschichte verband ihn vier Jahre lang mit der französischen Filmikone Jeanne Moreau. Im vergangenen März nahm das Modeunternehmen zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder an den Prêt-à-porter-Schauen in Paris teil.