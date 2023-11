Vorwurf der Polizei-Gewalt: Eintracht-Vorstand Reschke äußert sich

Startpagina Eintracht

van: Stefan Schmid

Drucken Teilen

De resultaten en de resultaten geleerd tijdens de wedstrijd tussen de Eintracht Frankfurt en de VfB Stuttgart. Fans reageerden met de hulp van de Polizei-Gewalt.

Update van 25 november 22:38 uur: Philipp Reschke, de leider van de Frankfurter Eintracht, is trots op het spel „enorme bewustwording van anderen“ tussen SGE-Fans en Polizei. Seinem Vernehmen nach habe es more Verletzte gegeben. De rapporten van de politie over het incident van het slachtoffer lieten niet toe dat Reschke overleefde of dement werd. Er zijn “gevarieerde informatie en onontdekte meningen”.

Eerste melding op 25 november 19:29 uur: Frankfurt – Der Vorwurf unverhältnismäßiger Polizeieinsätze gegenüber Fans hat in de laatste Wochen wieder nieuwe een Fahrt aufgenommen. Op de 12e speeldag van de Bundesliga is Davon overschat. Dit zijn de verhalen rondom het duel tussen Eintracht Frankfurt en VfB Stuttgart in Focus. De georganiseerde fans van de SGE zuigen hun plannen, zodat ze de kans krijgen om de verliezen van de tribunalen te verliezen.

Zodra de Rückkehr in het Stadion de Eintracht-Fans in hun Unterstützung nicht wieder auf. © IMAGO/Jan Huebner

Gewalttätiges Aufeinandertreffen tussen Fans en Polizei

Na de huidige informatie kun je over het spel lezen voor een verandering van omgeving onder de fans van zowel de Mannschaften als de politie. Het account van de politie in Frankfurt is op het platform aangesloten X Met dit in gedachten worden de stadionlinks door beide teams gedeeld. Sinds de politie is opgepakt, waren de groepen zeer succesvol, de Einsatzkräfte “heftige anzugreifen”. Als Reactie seien „weitere Einsatzkräfte incl. Wasserwerfer zur Unterstützung entsandt“.

Tijdens het beleid was duidelijk dat het volgende het geval was: “Bestellingen werden afgedrukt en geregistreerd. Als u een wetteloos beleid volgt, blijft u onaangetast. De politiekorpsen zijn uiterst effectief en zijn verantwoordelijk voor hun daden. zorg voor reismateriaal voor onze reizen.” De informatie over de locatie is binnen het bereik van blok 40 beschikbaar.

Genau lassen sich die Polizeimitteilungen (nor) nicht nachvollziehen. Er zijn slechts een paar video’s van de successen, maar dit zijn de resultaten van de serie en er zijn geen laatste gebeurtenissen in het ontwikkelingsproces. Ze zijn zowel partners als partners geworden van het fanproject van beide bedrijven.

Fans van Frankfurt verlaten het stadion en protesteren tegen de grimmige situatie

De gevolgen van de val – in de huidige video’s kun je zien hoe de politie werd gerekruteerd en hoe ze met reizigers reageerden – maar als je er niet zeker van bent, kun je het stadion bezoeken. Beinahe der komplette untere Stehplatzbereich leert sich. Overweeg protest en reactie op basis van een alomvattend actiebeleid. Ren rond de 20 minuten. De tijd is dan volledig gevuld.

Maar nog niet zichtbaar vanwege de ongedempte herkenning, maar uiteindelijk kun je de toespraak verstaan ​​- je bent er trots op meer te leren. Met de boodschap “Wir wollen keine Bullenschweine” vanwege de kleine Rund, gevolgd door hen de hele tijd in het Stadion van de Republiek: “We weten het niet zo zeker, in wie we leven”.

Die Mannschaften warten auf den Pfiff, de Eintracht-Fans verlassen das Stadion. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Gewalstspirale zwischen Fans en Polizei?

Dit zijn de laatste weken van de eerste Vorfall dieser Art van de afgelopen week. Kom dus op 10 november naar het gastenverblijf van Hannover 96 in St. Pauli voor een kritische blik op de veiligheid van de veiligheidstroepen. Bilder, in de Polizeikräfte wahllos met Reizgas in de Gästeblock sprühten, Powers sterven Runde. Zorg ervoor dat de Hannoveraner met de Polizei een ander jaar heeft gewerkt. Eén tag is dat je in de buurt bent van de partij tussen de VfL Bochum en de 1. FC Köln tussen de twee partijen en de deelstaatregering.

De situatie lijkt altijd meer hochzuschaukeln. Auch Dario Minden, Fan-Vertreter des Bündnisses „Unsere Kurve“, ziet een fenomenale situatie. Aufgrund der Vorgänge op 10. en 11. November bezeichnete er auf Anfrage der dpa die Situatie als “festgefahren”: “Een oplossing in een enkele Art Fan-Polizei-Dialog is de leider realitätsfern.” (sch)