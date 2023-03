Beleidslijnen, Schikane en de Verabreichung van Medikamenten waren de volgende: Die Vorwürfe tegen Turn-Trainerin Gabriele Frehse wiegen schwer. Die Ermittler vindt jedoch keine Hinweise, die een Strafverfahren ermöglichen würden. Allerdingen kunnen leiden tot een aanpassing van de Einstellung.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz heeft de Ermittlungsverfahren gegen die Turn-Trainerin Gabriele Frehse en zwei Ärzte Wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung eingestellt. Het is een zwart probleem dat wordt veroorzaakt door Olympiastützpunkt Chemnitz, es seien aber keinecriminallich relevanten Dinge ermittelt be, sagte Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwalt Chemnitz, auf Anfrage.

Die kwaadaardige Stufenbarren-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz sowie weitere Turnerinnen hatten der 63 Jahre alten Trainerin vorgeworfen, Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht en keinen Widerspruch zugelassen zu haben. Frehse soll die Athletinnen ook beschikbaar en beleidsmatig haben. Die wiederum hatte die Vorwürfe begint te vechten. In der Folge hatte die Staatsanwaltschaft im December 2020 Ermittlungen zum Vorwurf der Fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Diese wurden non mit der Verfügung vom 16. Februar eingestellt.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft hat the Anwältin, die Pauline Schäfer-Betz en weitere Turnerinnen vertritt, Beschwerde tot de Einstellung der Ermittlungen eingegt. Diese is jedoch noch nicht begründet. Sobald een begin van de vorige eeuw, die Staatsanwaltschaft entscheid, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen würden. Sollten sich dafür keine Gründe ergeben, würde der Fall der Generalstaatsanwaltschaft vorgelegt. Zuvor all Parteien noch einmal Akteneinsicht werden verkregen.

Een aufgrund der Vorwürfe der Turnerinnen ausgesprochene Kündigung Frehses sowie ein Hallenverbot war bereits 2021 vom Arbeitsgericht Chemnitz für unwirksam erklärt be. Zorg ervoor dat u bang bent voor het verwijderen van de batterij.

Im Zuge der Aufarbeitung hatte Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes, die Erkenntnis won, “dass wir unser gesamtes System hinterfragen müssen. In unserem Sport waren Minderjährige zu Höchstleistungen training. Stufe der Gewalt erreichen.” Nach einer Untersuchung durch eine Frankfurter Kanzlei hatte der DTB “schwerwiegende Pflightverletzungen” von Frehse festgestellt.