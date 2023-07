Was machen die Kameras in den Gästetoiletten eines Restaurants? Wurden Besucher heimlich in einem Lokal der TV-Auswanderin Marion Pfaff, auch bekannt als Partysängerin „Krümel“, gefilmt? Die Recherche für die Sat.1-Sendung „Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei“ hat erschreckende Ergebnisse gebracht.

In den Gästetoiletten von „Krümels Stadl“: TV-Team entdeckt versteckte Kameras

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Marion Pfaff hat schwere Vorwürfe gegen die prominente Reality-TV-Persönlichkeit und Unternehmerin erhoben, wie der Sender Sat.1 gegenüber AZ bestätigte. Demnach seien in der Wohnung des Ex-Mitarbeiters Überwachungskameras installiert worden. Die Gäste von „Krümels Stadl“ sollen heimlich auf den Toiletten gefilmt worden sein. Während der Insider auspackt, werden die unauffälligen Kameras der Rauchmelder an der Decke befestigt.

Für die Sendung „SAT.1 SPEZIAL. Im Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei“, der am Donnerstag (6. Juli) ausgestrahlt wird, recherchierte TV-Anwalt Ingo Lenßen vor Ort – und wurde tatsächlich fündig. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten befanden sich in den Herren- und Damentoiletten versteckte Kameras.

Rechtsanwalt Ingo Lenßen stellt Marion „Krümel“ Pfaff zur Rede

Der 62-jährige Anwalt konfrontiert Marion „Krümel“ Pfaff mit den Vorwürfen des ehemaligen Mitarbeiters und seinen Erkenntnissen. Wie die Partysängerin, die 2020 in der Show „Kampf der Realitystars“ mitwirkte, darauf reagiert und ob sie sich überhaupt strafbar gemacht hat, verrät Sat.1 bislang nicht. Die Auflösung wird am Donnerstagabend um 20:15 Uhr im Fernsehen gezeigt