CNN

—



Die Bemühungen der Republikaner, die Kontrolle über das Amt des Gouverneurs von Louisiana zu erlangen, werden am Samstag in einer „Dschungel-Vorwahl“ auf eine erste Probe gestellt, die das Feld im nächsten Monat wahrscheinlich auf eine direkte Stichwahl beschränken wird.

Louisiana war – ähnlich wie Kentucky, ein weiterer tiefroter Staat, in dem Gouverneur Andy Beshear dieses Jahr eine zweite Amtszeit anstrebt – bei den jüngsten Wahlen bereit, für einen demokratischen Gouverneur zu stimmen.

Aber der Gouverneur des Bundesstaates Bayou, John Bel Edwards, ein Demokrat mit einigen sozialkonservativen Positionen, der 2015 aus Unzufriedenheit mit dem scheidenden republikanischen Gouverneur Bobby Jindal gewählt und 2019 wiedergewählt wurde, ist aufgrund von Amtszeitbeschränkungen von einer erneuten Kandidatur ausgeschlossen. Da Edwards ausfällt, stellt das Rennen in Louisiana die beste Chance der GOP dar, in diesem Jahr einen Gouverneurssitz zu ergattern, nach einer enttäuschenden Zwischenwahl 2022, bei der die Partei netto zwei Gouverneursämter verloren hat.

Im Dschungel-Vorwahlsystem von Louisiana nehmen alle Kandidaten auf dem gleichen Stimmzettel an. Wenn ein Kandidat am Samstag 50 % der Stimmen erhält, wird diese Person zum Gouverneur gewählt. Das wahrscheinlichere Ergebnis ist jedoch, dass niemand diese Schwelle erreicht und die beiden Spitzenkandidaten, unabhängig von der Partei, in die Stichwahl am 18. November einziehen würden.

Der republikanische Favorit ist Generalstaatsanwalt Jeff Landry, ein hartnäckiger Konservativer, der vor Gericht häufig mit Edwards gestritten hat. Das republikanische Establishment des Bundesstaates hat sich im Rennen weitgehend um Landry zusammengeschlossen, nachdem sich mehrere andere hochkarätige potenzielle Kandidaten gegen eine Kandidatur entschieden hatten. Der frühere Präsident Donald Trump unterstützte Landry im Mai und sagte in einem Video, der Generalstaatsanwalt sei „fantastisch“ gewesen und wolle „die Kriminalität stoppen“.

Landry wird am Samstag mit der Mehrheitsführerin im Senat des Bundesstaates Sharon Hewitt, dem Schatzmeister des Bundesstaates John Schroder und Stephen Waguespack, dem ehemaligen Präsidenten der Louisiana Association of Business and Industry und ehemaligen Stabschef von Jindal, um die Stimmen der Republikaner konkurrieren müssen. Auch der unabhängige Anwalt Hunter Lundy ist im Rennen, ebenso wie mehrere weniger bekannte Anwärter.

Unterdessen haben sich die Demokraten um den ehemaligen Verkehrsminister Shawn Wilson konsolidiert, der weithin als Favorit für den zweiten Platz in der Stichwahl gilt. Wilson hofft, der erste schwarze gewählte Gouverneur des Staates zu werden.

Trotz der beiden Siege von Edwards wird Louisiana weiterhin weitgehend von Republikanern dominiert. Die GOP hat die letzten vier Präsidentschaftswahlen im Bundesstaat mit 17 bis 20 Punkten Vorsprung gewonnen, und der letzte demokratische Präsidentschaftskandidat, der die Wahlmännerstimmen in Louisiana erhielt, war 1996 Bill Clinton.

Landry, 52, erlangte erstmals 2010 ein politisches Amt, als er im Rahmen der diesjährigen Tea-Party-Welle in das US-Repräsentantenhaus gewählt wurde. Zwei Jahre später verlor er seinen Sitz in Süd-Louisiana in einer Vorwahl, nachdem der Staat durch eine Neuaufteilung einen Bezirk verloren hatte und Landry auf den gleichen Sitz wie der ranghöhere Abgeordnete Charles Boustany gezogen wurde.

Er gewann 2015 das Amt des Generalstaatsanwalts und verdrängte damit den zweijährigen Amtsinhaber Buddy Caldwell, der erst vier Jahre zuvor die Demokratische Partei verlassen und Republikaner geworden war.

Als Generalstaatsanwalt geriet Landry in mehreren Streitfragen mit Edwards aneinander, unter anderem in einem Gerichtsstreit, der auf die Bemühungen des Gouverneurs folgte, staatliche Verträge zum Schutz von LGBT-Mitarbeitern vor Diskriminierung zu fordern. Er schloss sich der letztendlich erfolglosen Klage des texanischen Generalstaatsanwalts Ken Paxton an, die darauf abzielte, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen, indem er die Stimmen des Electoral College in mehreren Swing States verwarf.

Landry hat das Feld beim Fundraising überrannt und hatte am 24. September, dem Ende des letzten Berichtszeitraums zur Kampagnenfinanzierung, 4,5 Millionen US-Dollar auf der Bank.