Die israelische Regierung betrachtet den katarischen Sender Al-Jazeera als Sprachrohr der Hamas. Am frühen Morgen drangen israelische Soldaten in das Büro des Senders im Westjordanland ein und ordneten einen sofortigen Sendestopp an.

Dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera zufolge stürmten israelische Soldaten die Büros des Senders in Ramallah im besetzten Westjordanland und ordneten eine vorübergehende Schließung an. Schwer bewaffnete und maskierte israelische Soldaten seien am frühen Morgen in das Gebäude eingedrungen und hätten eine 45-tägige Schließung verhängt, hieß es. Ein Soldat forderte die Mitarbeiter auf, alle Kameras mitzunehmen und das Büro sofort zu verlassen. Einen Grund für diese Entscheidung nannten sie nicht. Die israelische Regierung hatte bereits im Mai ein Notstandsgesetz angewandt, um den Betrieb des Senders in Israel zu stoppen.

Das sogenannte Al-Jazeera-Gesetz erlaubt es der israelischen Regierung, ausländische Fernsehsender zu schließen, wenn sie als Gefahr für die nationale Sicherheit gelten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte den Sender aus Katar als Sprachrohr der islamistischen Hamas bezeichnet, das Israels Sicherheit gefährde. Al-Jazeera hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und von einer „kriminellen Handlung“ gesprochen.

Seit Mai ist Al-Jazeera in Israel vom Senden ausgeschlossen. Letzte Woche kündigte die israelische Regierung an, den Journalisten von Al-Jazeera die Presseausweise zu entziehen. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hatte Al-Jazeera regelmäßig über die Aktionen Israels von dort aus berichtet und dabei auch Angriffe der Hamas-Kassam-Brigaden auf israelische Soldaten gezeigt. Das Büro des Senders in der Stadt Gaza war bereits bombardiert worden, wobei zwei Journalisten getötet wurden.

Al-Jazeera-Korrespondent im Gazastreifen gestorben

Im Juli waren der Korrespondent des Senders im Gazastreifen, Ismail al-Ghoul, und sein Kameramann Rami al-Rifi bei einem israelischen Luftangriff getötet worden, als sie über das Flüchtlingslager Al-Shati berichteten. Die israelische Armee warf al-Ghoul vor, am Großangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Der Sender bestritt dies.

In den seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten hat sich die Lage seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen deutlich verschärft. Palästinensischen Angaben zufolge wurden im Westjordanland seit Kriegsbeginn mindestens 679 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet. Israelischen Angaben zufolge wurden im selben Zeitraum bei palästinensischen Angriffen in dem Gebiet mindestens 24 Israelis, darunter Sicherheitskräfte, getötet.