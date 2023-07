US-Finanzministerin Yellen fordert mehr Unterstützung für Kiew. Laut Yellen kann das Land nur dann für seine Freiheit kämpfen, wenn die Ukraine am Laufen gehalten wird. Und die Beendigung des Krieges ist nicht nur eine moralische Notwendigkeit. Sie sei „auch das Beste, was wir für die Weltwirtschaft tun können“.

US-Finanzministerin Janet Yellen bezeichnete die Unterstützung der Ukraine im Vorfeld eines Treffens mit ihren Kollegen aus den anderen G20-Ländern als hilfreich für die Weltwirtschaft. „Die Beendigung dieses Krieges ist in erster Linie ein moralischer Imperativ“, sagte Yellen im indischen Gandhinagar. Es sei aber „auch das Beste, was wir für die Weltwirtschaft tun können“. Sie forderte eine „verdoppelte“ Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland und fügte hinzu: „Indem wir dazu beitragen, die Wirtschaft und den Staat am Laufen zu halten, geben wir der Ukraine die Unterstützung, die sie zum Überleben und zum Kampf für ihre Freiheit und Souveränität braucht.“

Am Montag und Dienstag treffen sich die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20-Staaten im indischen Gandhinagar. Vor dem Treffen an diesem Sonntag werden die Finanzminister der Gruppe der sieben Industrieländer (G7) gesondert über zentrale Themen wie die Unterstützung der Ukraine, die Schuldenprobleme wirtschaftlich schwächer werdender Länder, die Bankenreform und ein globales Steuerabkommen diskutieren. Zu den G7-Staaten zählen neben den USA und Deutschland auch Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada. US-Finanzministerin Yellen sagte, sie werde sich „der Vorstellung widersetzen“, dass es einen „Kompromiss“ zwischen der Hilfe für die Ukraine und der Hilfe für den globalen Süden gebe.

Als Reaktion auf die Bedenken verwies Yellen auf andere Hilfsprojekte für Entwicklungsländer. Yellen sagte, dass dafür im kommenden Jahrzehnt umgerechnet rund 178 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden könnten. Auch die G20-Staaten arbeiten laut Yellen weiter an einer Einigung, um die Unternehmensbesteuerung gerechter zu gestalten. Yellen sagte, die „Spitzenpolitik“ bei den Unternehmenssteuern müsse ein Ende haben.

Beim Treffen der G20-Finanzminister wird es auch um die Regulierung von Kryptowährungen und einen erleichterten Zugang zu Finanzhilfen für Entwicklungsländer gehen, die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel finanzieren wollen.