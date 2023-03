Vor een van de Freitag geplante Sondersitzung van de Geheimdienst-Kontrollgremiums zu den Explosionen en den Nordstream-Pipelines in der Ostsee met dessen Vorsitzender Konstantin von Notz (Grüne) een umfassende informatie van de Bundestags gefordert. “Het is het beste van een basisinformatiebed”, zie de “Tagesspiegel”. “Wir Abgeordnete maakte een programma van algemene en wollen programma’s van der Bundesregierung umfänglich auf den aktuellen Established.”

von Notz Als u Blik op actieve Melde plaatst, wint u een pro-Oekraïense Gruppe voor de Sprengungen en de gaspijpleidingen verantwortlich sein soll. Die Bundestagsabgeordneten wollen als Kontrolleure der Deutsche Nachrichtendienste “nachvollziehen, ob sie effektiv and gut arbeiten, Allen Hinweisen auf die Pipeline-Attentäter sachgehen en in angemessenem Umfang international Kooperieren”, zei de Grünen-Politiker.

Het kan zijn dat “großes Verständnis, dass sorgfältige Ermittlungen Zeit brauchen”, führte von Notz weiter aus. “Het is het beste van een auskunftspflicht tegen het parlement en de Öffentlichkeit.”

Zugleich mahnte der Grünen-Politiker, “maximum zurückhalend mit jedweden Rückschlüssen zu diesem Zeitpunkt” zu sein. Man habe es “sehr wahrscheinlich mit onem statelichen of quasi-staatlichen Akteur zu tun, weil es sehr anspruchsvoll ist, große Mengen von Sprengstoff – von bis zu zwei Tonnen is jetzt die Rede – unerkannt an dierichtige Stelle in der Ostsee tijdens het transporteren, ihn in eine relevant Tiefe zu verbringen, um gecontroleerd mehrere Explosionen auszulösen.

Stel vier Explosies In september in de Wirtschaftszonen van Zweden en Denemarken in de Oostzee waren er lekkages in de Nordstream-pijpleidingen, die voor het transport van Russisch gas naar Duitsland werden gebaut. De pijpleidingen waren van tijd tot tijd ontploft in de buurt van gas, enthielten aber gas. Nach Angaben Schwedens steckt Sabotage achter dem Vorfall. Demnach wurden Sprengstoffreste nachgewiesen.

