Der Vorsitzende des Inklusions- und Beratungsausschusses (IAB) des Fußballverbandes hat sich für historische Tweets entschuldigt, „die Anstoß erregt haben, wenn sie im Kontext der schrecklichen jüngsten Ereignisse in Israel und Palästina gelesen wurden“.

Der ehemalige semiprofessionelle Fußballspieler Deji Davies, der auch nicht geschäftsführender Direktor des Premier-League-Klubs Brentford ist, entschuldigte sich anlässlich des einjährigen Jubiläums der FA und kündigte an, dass er die Nachfolge von Paul Elliott als Vorsitzender des IAB antreten würde.

„Ich wurde auf einige Tweets von vor zehn Jahren im Jahr 2013 aufmerksam gemacht, in denen ich einige Kommentare abgegeben habe, die im Zusammenhang mit den schrecklichen jüngsten Ereignissen in Israel und Palästina Anstoß erregten“, postete Davies auf X, früher bekannt als Twitter.

„Da ich keinen weiteren Anstoß erregen möchte, wurden sie gelöscht.

„Seitdem habe ich mehr über die Komplexität dieses offensichtlich unglaublich schwierigen und nuancierten Themas gelernt und lerne weiter.“

„Meine derzeitigen Ansichten zur Situation sind klar: Die barbarischen Taten der Hamas am vergangenen Wochenende waren schrecklich und führten zum Verlust vieler unschuldiger Opfer. Was jetzt mit dem Verlust unschuldiger Leben in ganz Israel und Palästina geschieht, ist herzzerreißend und ich stehe hinter dem.“ FAs Botschaft des Friedens und der Einheit für alle.“

Der FA Inclusion Advisory Board wurde 2013 gegründet und seine Aufgabe besteht darin, mit der Exekutive und dem Vorstand der FA bei der Entwicklung und Umsetzung der Gleichstellungs-, Diversitäts- und Inklusionsstrategien des Leitungsgremiums zusammenzuarbeiten und diese herauszufordern.

Davies‘ Entschuldigung kam weniger als 24 Stunden, nachdem der Rabbiner, der dem FA-Netzwerk „Faith in Football“ vorsteht, wegen der Entscheidung, den Bogen des Wembley-Stadions nicht in Blau und Weiß zu beleuchten, um die israelische Flagge für das Freundschaftsspiel am Freitag gegen Australien darzustellen, zurückgetreten war.

Goldberg: Die FA hat versagt

In einem weitreichenden Brief an FA-Chef Mark Bullingham sagte Rabbi Alex Goldberg, er sei „zutiefst enttäuscht“ darüber, dass der FA beschlossen habe, keine „spezifische Hommage“ für das Spiel auszusprechen. Beide Mannschaften trugen während des Spiels schwarze Armbinden, vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute.

Rabbi Goldberg sagte, er habe 16 Jahre lang mit der FA an den Beziehungen zu den Gemeinschaften und der Zusammenführung von Gemeinschaften gearbeitet und fügte hinzu, er sei zurückgetreten, weil „die FA letztendlich versagt hat“.

In einer Erklärung stellte ein FA-Sprecher klar, dass das Faith in Football-Netzwerk „nicht Teil der Führungsstruktur des FA ist“ und betonte, dass es ihnen leid tue, von Rabbi Goldbergs Entscheidung zum Rücktritt zu hören.

„Obwohl es sich hierbei um eine informelle Gruppe handelt, die nicht Teil der Führungsstruktur der FA ist, sind wir dankbar für die Unterstützung, die er über die Jahre hinweg geleistet hat“, heißt es in der Erklärung weiter.

Im Gegensatz dazu berichtet der FA Inclusion Advisory Board direkt an den FA-Vorstand.

Der Rücktritt von Rabbi Goldberg erfolgte, als die FA als „rückgratlos“ gebrandmarkt und wegen ihrer „schwachen Reaktion“ auf den Hamas-Angriff in Israel verurteilt wurde, nachdem sie angekündigt hatte, dass der Bogen des Wembley-Stadions nicht beleuchtet werden würde.

Im Laufe der Jahre wurde der Wembley-Bogen innerhalb weniger Tage nach den Angriffen in den Farben der Flaggen von Ländern beleuchtet, darunter Frankreich, die Türkei und die Ukraine.

Es gibt deutliche Empfindlichkeiten – einige wollen, dass palästinensische Todesfälle anerkannt werden.

Der Wembley-Bogen wurde 2015 nach Terroranschlägen in Paris in den Farben der französischen Flagge beleuchtet





„Kick It Out“-Treuhänder und regierungsunabhängiger Anti-Rassismus-Berater Lord Mann erzählte Sky Nachrichten dass Unstimmigkeiten darüber, wie an andere Terroranschläge gedacht wurde, die FA politisierten.

Er fügte hinzu: „Britische Bürger wurden in Israel von Hamas-Terroristen ermordet und sie haben beschlossen, es nicht anzuerkennen, und das finde ich deprimierend traurig.“

„Und da draußen in der jüdischen Gemeinde herrscht große Wut und die Botschaft ist, dass Juden im Fußball keine Rolle spielen.“

Am Donnerstag kritisierte die für Sport zuständige Kabinettsministerin Lucy Frazer den FA in einem Social-Media-Beitrag.

„Ich bin äußerst enttäuscht über die Entscheidung des FA, den Bogen des Wembley-Stadions nach den schrecklichen Terroranschlägen in Israel am vergangenen Wochenende nicht zu beleuchten, und habe dem FA meine Ansichten klar zum Ausdruck gebracht“, schrieb sie.

„Es ist besonders enttäuschend angesichts der mutigen Haltung der FA zu anderen Terroranschlägen in der jüngeren Vergangenheit. Worte und Taten zählen. Die Regierung macht deutlich: Wir stehen an der Seite Israels.“

Dann, nur wenige Stunden vor dem Anpfiff im Wembley-Stadion, kritisierte Moshe Zuares, Präsident des israelischen Fußballverbands, die seiner Meinung nach mangelnde Unterstützung für das Land.

„Es gibt Momente in der Geschichte, in denen die Wahrheit eins, scharf und klar ist. Das ist die Gegenwart. Mehr als 1.200 Kinder, Babys, Frauen, Männer und alte Menschen wurden von einem barbarischen Feind abgeschlachtet, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat“, sagte er in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung.

„Die einzige Sünde der Opfer bestand darin, dass sie Israelis waren. Diejenigen, die Angst haben, ein Stadion zum Gedenken an die Ermordeten und um der historischen Wahrheit willen anzuzünden, aus Gründen, die überhaupt nicht verstanden werden können und die man vielleicht besser nicht tun sollte.“ Auch wenn ich es nicht einmal versuche, befinden wir uns in einer noch dunkleren Zeit als die, in der sich mein Land derzeit befindet.

„Wenn dies vom Fußballverband einer Nation geschieht, die es immer verstanden hat, ein moralischer Leuchtturm für die freie Welt zu sein, ist das enttäuschender denn je. Ich habe in den letzten paar Jahren mehrmals versucht, dies meinen Kollegen im englischen Fußballverband zu erklären.“ Tage, aber sie bestanden darauf, es nicht zu verstehen (sic). Jetzt sind sie diejenigen, die es erklären müssen.

Spieler, Manager und Spieloffizielle der Premier League werden bei den Spielen am Wochenende vom 21. bis 23. Oktober schwarze Armbinden tragen und eine Schweigeminute einlegen.