TV-Tipps am Sonntag

So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Sonntag auf einen Blick.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: ​​Königinnen, Krimi



Beim Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen wird der Präsident des Bayern-Bundes mit einem Bolzenschussgerät angegriffen und liegt seit dem Mordversuch auf der Intensivstation. Batic und Leitmayr finden heraus, dass das Opfer seine Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt hat: Jede Königin von Aschaffenburg bis Berchtesgaden und auch die Organisatorin des Gipfeltreffens haben ebenfalls ein Motiv. Während die Kommissare ermitteln, erhalten sie Unterstützung von der Nördlinger Zwiebelkönigin, die im bürgerlichen Leben Polizeischülerin ist.

20:15 Uhr, kabel eins, Deutschlands größte Geheimnisse, Ranking Show



Wie gut kennen wir Deutschland? Die mehrteilige Ranking-Show präsentiert unglaubliche und faszinierende Geschichten, geheime Orte und außergewöhnliche Menschen, von denen viele sicher so noch nicht gehört haben. Zahlreiche Prominente wie Sonja Zietlow, die Reimanns, Jörg Draeger, Mark Benecke und viele mehr raten in „Deutschlands größte Geheimnisse“ mit. Stück für Stück gilt es, Hinweise zu kombinieren und dem Geheimnis so auf die Schliche zu kommen.

20:15 Uhr, ProSieben, Venom: Let There Be Carnage, Science-Fiction/Action



Tom Hardy schlüpft erneut in die Doppelrolle von Eddie und Venom: Der Journalist und sein außerirdischer Parasit versuchen sich in einem gemeinsamen Alltag, doch sie verfolgen unterschiedliche Ziele, was ihr Zusammenleben erschwert. Als der Serienmörder Cletus Kasady im Gefängnis mit der Todesspritze hingerichtet werden soll, kommt es zu einem Zwischenfall, der für Eddie und Venom gravierende Folgen hat …

20:15 Uhr, Arte, Chaplin, Spielfilm



Im England der Jahrhundertwende wächst in armen Verhältnissen ein Junge auf, der später zum Weltstar der Komik wird: Charlie Chaplin (Robert Downey Jr.). Sein Leben ist geprägt von beruflichen und zwischenmenschlichen Leidenschaften. Da seine Eltern beide Schauspieler sind, entdeckte auch Charlie schon in früherer Jugend seine Leidenschaft für das Theater. Bald tourt er mit einer Komikertruppe durch Europa und später auch durch die USA. Dort macht er mit seinen erfrischenden Slapstickstücken auf sich aufmerksam und erhält ein Angebot für einen Film. Mit seinen ersten Kurzfilmen kann er ein immer größeres Publikum begeistern. Über Nacht wird er zum gefeierten Hollywoodstar – und zum reichen Mann.

20:15 Uhr, Sat.1, Tod auf dem Nil, Thriller



Spannende Agatha-Christie-Verfilmung von und mit Kenneth Branagh: Detektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) genießt seinen Urlaub in Ägypten, als sich auf einem Kreuzfahrtschiff ein mysteriöser Mord ereignet. Sofort nimmt Poirot die Ermittlungen auf, um herauszufinden, wer die wohlhabende Linnet Ridgeway auf dem Gewissen hat. Neben ihrem frisch gebackenen Ehemann ist auch dessen Ex-Freundin Jacqueline de Bellefort an Bord des Schiffes. War die kaltblütige Tat womöglich ein Racheakt aus Eifersucht?

SpotOnNews