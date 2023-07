20:15 Uhr, ZDF, München Mord – Der Untergrund, Krimikomödie



In einer Mülltonne auf einem Münchner Friedhof werden eine Leiche und ein zerschnittener Personalausweis des Opfers gefunden. Es stellt sich heraus, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Echolot (Alexander Held) vermutet einen Untergrundkriminalitätshintergrund. Wie Recht er damit hat, wird deutlich, als die Nichte des Verstorbenen, Tine (Liliane Zillner), einen geheimen Untergrundclub erwähnt. Dies rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung. Alle Verdächtigen in dem Fall stehen auf die eine oder andere Weise mit dem ominösen Club in Verbindung. Aber niemand will sagen können, wo er ist.

20:15 Uhr, The First, Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich, Show



Beginnt mit einer Stadionshow Florian Silbereisen im Sommer. Die Eurovision-Show in Kitzbühel wird live im Ersten und ORF übertragen. Mit dabei sind unter anderem Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Ben Zucker, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, „Bergdoktor“-Star Mark Keller, Eric Philippi und Daniela Katzenberger . Al Bano und Romina Power werden gemeinsam ihre großen Hits singen. Auch die No Angels und Weltstar Anastacia sind angekündigt.

20:15 Uhr, VOX, The A-Team – The Movie, Actionkomödie



Obwohl sie im Irak-Krieg ihr Bestes gaben, „Ein Team„, einer einst hoch angesehenen militärischen Spezialeinheit, der Diebstahl mehrerer gefälschter Scheine. Die vier Männer werden unschuldig vor Gericht gestellt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Plötzlich steht John „Hannibal“ Smith (Liam Neeson), Frauenschwarm und Charmeur Templeton „Face „Peck (Bradley Cooper) und ihre beiden Kollegen „Howling Mad“ Murdock (Sharlto Copley) und BA Baracus (Quentin „Rampage“ Jackson) hinter den dicken Mauern eines Hochsicherheitsgefängnisses. Selbst sie schaffen es nicht, das Gleiche Ein cleveres und schlagkräftiges Team kann für längere Zeit aufgehalten werden – doch nach ihrer Flucht müssen die vier zunächst untertauchen …

20:15 Uhr, RTL, weil sie nicht wissen, was passiert – die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Unterhaltungsshow



Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, denen neue Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang bevorstehen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, viel Spielfreude und vollem körperlichen Einsatz.

20:15 Uhr, SAT.1, Angry Birds 2: Der Film, Animationsfilm



Nachdem die Vögel und die Schweine ihren Streit beigelegt haben, erwartet sie das nächste große Abenteuer. Nun müssen die ehemaligen Gegner an einem Strang ziehen, um ihr Heimatland vor der Vogeldame Zeta zu schützen. Dieser macht sich von der Arktis aus auf den Weg, um die Insel der Angry Birds zu erobern. Doch bevor sie gegen ihren gefährlichen Gegner in die Schlacht ziehen, müssen sich Vögel und Schweine einen ausgeklügelten Schlachtplan ausdenken.

SpotOnNews