TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Sechs Tage Angst, Thriller



Staatsanwältin Katja Schilling (Katharina Böhm) führt einen Mordprozess gegen den mächtigen Unterweltboss Mankoff (Dirk Martens). Doch immer mehr Zeugen ziehen vor Gericht ihre belastenden Aussagen zurück, denn Mankoffs Arm reicht auch aus dem Gefängnis noch weit. Umso mehr Bedeutung kommt Nadescha Schaposchnikow (Natalia Rudziewicz) zu, der Schwester des jungen ermordeten Drogenkuriers, die Mankoffs Tat beobachtet hat und bereit ist, als Kronzeugin auszusagen. Katja hält sie bis zu ihrer Aussage an einem geheimen Ort versteckt. Da gerät die engagierte Staatsanwältin jedoch selbst in einen Hinterhalt: Ein Informant und ehemalige Studienkollege wird ermordet – mit ihrer Pistole.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow



Horst Lichter begrüßt in dieser Sommerausgabe Raritätenbesitzer mit ihren großen und kleinen Objekten im historischen Kloster Eberbach, der ehemaligen Zisterzienserabtei im Rheingau. Auch Schauspieler Oliver Wnuk versucht vor historischer Kulisse, eine Rarität zu veräußern. Er bietet eine Obelix-Zeichnung von Uderzo an, die sich seit Langem in Familienbesitz befindet. Kann das Expertenteam bestätigen, dass es sich um ein Original handelt?

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean’s 13, Gaunerkomödie



Reuben Tishkoff (Elliott Gould), einer von Danny Oceans (George Clooney) ursprünglicher Elf, wird von Kasinobesitzer Willy Bank (Al Pacino) übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict (Andy Garcia).

20:15 Uhr, RTL, Der Preis ist heiß, Spielshow



Das Spiel um die heißen Preise geht weiter: Moderator Harry Wijnvoord führt durch die Neuauflage der kultigen Gameshow der 90er und präsentiert wieder jede Menge Spiele-Klassiker und kuriose Preise. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von seinem Ansager Thorsten Schorn, der alle Kandidaten aufruft und die Preise vorstellt. Und wie immer gilt: Bloß nicht überbieten!

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mord und Beton, Krimi



Wilsberg (Leonard Lansink) treibt sich unter falscher Identität beim Baulöwen Michael Lobland herum. Der Wille am alten Industriehafen wird ein luxuriöses Wohn- und Büroviertel errichten. Allerdings steht ihm bei seinem Vorhaben, das Gebiet aufzuwerten, eine Gruppe Aktivisten im Weg, die die Gentrifizierung mit aller Kraft verhindern will. Als das Gebäude nach einem Drogenfund der Zollfahndung geräumt wird, verschärft sich der Konflikt: Am Abend brennt die Halle nieder. Mit Hilfe von Loblands Assistenten Tom (Volker Büdts) rettet Wilsberg Ekki (Oliver Korittke) und die Aktivistin Kathi Jäger (Annika Blendl) aus den Flammen. Wenig später wird Tom tot aufgefunden.

