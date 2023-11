Vorschau auf „The Golden Bachelor: The Women Tell All“: Gerry weint und entschuldigt sich bei seinem Zweitplatzierten

Gerry Turner steht seiner Ex gegenüber. Folge vom Donnerstagabend von Der Goldene Bachelor endete mit einem Cliffhanger und wird nächste Woche genau dort weitermachen, wo es aufgehört hat, da die Vorschau zeigt, wie Gerry darum kämpft, die Sache mit Theresa oder Faith zu beenden.

„Ich weiß, was ich tun werde. Ich will es einfach nicht tun“, erzählt Gerry Jesse Palmerbevor er die Rose überreicht, die bestimmt, wer zusammen mit Leslie in seinen letzten beiden sein wird.

Nach diesem dramatischen Moment wird „The Women Tell All“ ausgestrahlt und es verspricht ein dramatisches Wiedersehen zu werden, insbesondere wenn Gerry die Frau trifft, die er nach Hause schicken wollte.

„Ich hatte etwas erschaffen, nur um es in einem kurzen Moment zu zerstören“, erzählt Gerry unter Tränen entweder Theresa oder Faith. „Es tut mir leid, dass du so große Schmerzen hattest.“

Es ist keine Überraschung, dass Gerry unsicher ist, was er tun soll. Als ET im September mit dem 72-jährigen pensionierten Gastronomen sprach, gab er zu dass er im Laufe seiner Reise in „eine unglaublich schlimme Situation“ geriet, indem er sich in mehr als eine Frau verliebte.

„Wenn man in dieser Zeit und mit so viel Investition nur noch die letzten beiden Leute hat, hat man wirklich starke Gefühle für sie, auch wenn man weiß, dass sie nicht die richtige Person sind. Sie sind so nah dran“, sagte er . „Du bist so tief verbunden und dann wird dir klar, dass sie gehen müssen. Es ist, oh mein Gott, es war eine unglaublich schlimme Situation.“

Der Goldene Bachelor wird donnerstags auf ABC ausgestrahlt. Folgen Gerry Turner’s Reise für die Liebe mit ETs Berichterstattung über die Show.

