Es ist Harrison Fords letzte Verbeugung als der Felsbrocken ausweichende, peitschenschwingende und Nazi-schlagende Indiana Jones.

Am Freitag kommt „Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals“ in die Kinos und markiert das fünfte und wahrscheinlich letzte Kapitel der Lucasfilm-Filmreihe.

Disney Wir haben keine Kosten gescheut, um den Film auf die große Leinwand zu bringen, angefangen mit einem Produktionsbudget von fast 300 Millionen US-Dollar. Berücksichtigt man die Marketingkosten, die in der Regel der Hälfte des Produktionsbudgets entsprechen, und eine protzige Premiere und Afterparty bei den Filmfestspielen von Cannes, hat „Dial of Destiny“ ein ziemliches Loch, aus dem man sich befreien kann.

Kassenanalysten gehen davon aus, dass der Film in den ersten drei Kinotagen zwischen 60 und 65 Millionen US-Dollar und am fünftägigen Feiertagswochenende rund 90 Millionen US-Dollar einspielen wird. Das wäre der jüngste mittelmäßige Auftakt der Sommer-Blockbuster-Saison, nachdem „The Flash“, „Elemental“ und „Transformers: Rise of the Beasts“ Anfang des Monats enttäuschend erschienen sind.

Es würde auch deutlich hinter den 100 Millionen US-Dollar zurückbleiben, die „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ in den ersten drei Kinotagen im Jahr 2008 einspielte. Frühere „Indiana Jones“-Folgen, die in den 1980er Jahren in die Kinos kamen, verzeichneten aufgrund der Eintrittskarten deutlich geringere Einspielergebnisse waren damals deutlich günstiger und die Filme kamen in weniger Kinos in die Kinos.

Laut Comscore-Daten wurde beispielsweise „Königreich des Kristallschädels“ in mehr als 4.200 Kinos gezeigt, während „The Last Crusade“ von 1989 in 2.300 Kinos gezeigt wurde. Im Jahr 2023 starten Blockbuster-Spielfilme in der Regel an 4.200 Standorten, wobei einige Filme, wie etwa Marvels „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“, an sogar 4.450 Standorten starten.

„Dial of Destiny“ ist auch das erste Mal, dass Steven Spielberg nicht bei einem Indy-Film Regie führt, obwohl die Musik von John Williams, dem Star der Filmreihe, geschrieben wurde. James Mangold, der bei „Logan“ und „Ford gegen Ferrari“ Regie führte, war Regisseur des neuen Films.

Die Fortsetzung erscheint 15 Jahre nach „Königreich des Kristallschädels“, das bei Rotten Tomatoes mit 77 % „Frisch“ bewertet wurde, vom Publikum aber weithin verrissen wurde. Trotz eines soliden Starts spielte der vierte Indiana-Jones-Film im Inland nur 317 Millionen US-Dollar ein. Laut Daten von Comscore gelang es ihm, weltweit 786 Millionen US-Dollar zu erreichen.

Die schwache Resonanz des Publikums führte zu einer Pause bei zukünftigen Filmen, einschließlich der Möglichkeit eines Spin-offs mit Shia LaBeouf als Mutt Williams, dem Sohn von Indiana Jones. Im Jahr 2012 kaufte Disney Lucasfilm für 4,05 Milliarden US-Dollar und entzog damit schließlich seinem früheren Studiopartner Paramount Pictures das Franchise. Disney hielt die Figur auf Eis, während an neuen Star Wars- und Willow-Inhalten gearbeitet wurde – zwei weiteren Franchises, die von Lucasfilm stammten.

Jetzt, im Jahr 2023, hat der fünfte Teil der Abenteuerfilme des verwegenen Archäologen am Freitagmorgen eine Bewertung von 67 % „Fresh“ erzielt, wobei Kritiker sagen, dass „Dial of Destiny“ nicht ganz den Nervenkitzel früherer Abenteuer einfängt. Dennoch, da Ford seine ikonische Kombination aus Hut und Peitsche aufsetzt, versetzt der Film das Publikum in nostalgische Gefühle, so der Konsens der Kritiker.

Es ist jedoch unklar, ob dies zu einer Menge Ticketverkäufen führen wird.

„Die Zielgruppe der Männer über 35, die mit der gesamten Serie aufgewachsen sind, muss mit ihren Familien erscheinen und vielleicht ihren Kleinen, die im vorherigen Film noch nicht dabei waren, die ikonische Figur vorstellen“, sagte er Shawn Robbins, Chefanalyst bei BoxOffice.com. „Das Franchise hat die ins Stocken geratene Popkultur-Relevanz schon früher überwunden, aber dieses Mal muss es sich auch der zusätzlichen Herausforderung stellen, Zuschauer zurückzugewinnen, die nicht so begeistert von ‚Crystal Skull‘ waren wie von den Originalfilmen.“

Hollywood hat in den letzten Jahren gemischte Ergebnisse mit Nostalgiestücken erzielt. Während „Top Gun: Maverick“, „Avatar: The Way of Water“ und „Ghostbusters: Afterlife“ gute Einspielergebnisse erzielten, scheiterten andere auf der großen Leinwand. „Blade Runner 2049“, „Independence Day: Resurgence“ und „Terminator Genisys“ blieben in Nordamerika bei alten Fans und neuen Zuschauern zurück.

„Dial of Destiny“ könnte vom Publikum profitieren, das Ford, der nächsten Monat 81 Jahre alt wird, seinen Fedora an den Nagel hängen und möglicherweise sogar die Fackel an eine neue Generation weitergeben möchte.

Trotz der lauen Kritiken, die der Veröffentlichung am Freitag bevorstehen, stellt Robbins fest, dass Kritiker und Publikum nicht immer einer Meinung sind.

„Die Natur von Indiana Jones als Franchise, die im Vergleich zu den Comic-Blockbustern, die wir gewohnt sind, mit einer kurzen Zündschnur ablaufen zu sehen, traditionell weniger vorrangig ist, bedeutet auch, dass sich ein beträchtlicher Teil des Publikums dafür entscheiden könnte, den Film nach der anfänglichen Fan-Ansprache zu sehen.“ Vorpremieren und Eröffnungstag“, sagte er.

Offenlegung: Comcast ist die Muttergesellschaft von NBCUniversal und CNBC. NBCUniversal besitzt Rotten Tomatoes.