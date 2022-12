Vorschau auf die NFL-Woche 14: Playoff-Setzliste auf dem Spiel, wenn die Saison zu Ende geht

CNN

—



Es ist die Zeit des Jahres, in der die Temperatur sinkt, die großen Mäntel aus dem Schrank geholt werden und die NFL-Action beginnt, einige echte Auswirkungen darauf zu haben.

Ob Draft-Position oder Playoff-Setzliste, jedes Spiel bedeutet etwas für jedes Team, da Woche 14 der NFL-Saison am Sonntag ernsthaft beginnt.

Nach dem dramatischen Sieg der Los Angeles Rams über die Las Vegas Raiders am Donnerstag – angeführt vom neuen Quarterback Baker Mayfield nur zwei Tage nach der Unterzeichnung – gibt es eine Reihe großer Spiele, die die Fans im Auge behalten sollten.

Es ist Jahre her, seit diese beiden an der Spitze der AFC East antraten – so stark war die jüngste Dominanz der New England Patriots –, aber die New York Jets reisen, um gegen die Buffalo Bills anzutreten, wobei beide Teams Ambitionen für die Nachsaison haben.

Die Teams standen sich erst vor fünf Wochen in New Jersey gegenüber, wobei die Jets die hochfliegenden Bills betäubten, während die Verteidigung Buffalos Star-Quarterback Josh Allen quälte.

Allen erlitt auch ein ulnares Seitenband (UCL) an seinem rechten Arm – seinem Wurfarm – und sah seitdem nicht mehr so ​​​​explosiv aus.

Obwohl er nicht auf dem MVP-Niveau spielt, das er zuvor war, hat die Dualität von Allens Spiel – insbesondere seine Athletik – in der Defensive geholfen, wobei das Team drei Spiele gewinnen konnte.

Die Bills haben an anderer Stelle mit Verletzungen zu kämpfen – Von Miller wurde für den Rest der Saison ausgeschlossen und Linebacker Matt Milano ist für das Spiel am Sonntag fraglich –, aber das Team hat immer noch Super Bowl- oder Bust-Ambitionen.

Inzwischen haben die Jets ihre Saison unter dem neuen Quarterback Mike White wiederbelebt, nachdem sie Zach Wilson ersetzt hatten.

Zwischen einer dominanten Verteidigung und einer mit Spielmachern beladenen Offensive haben sich die Jets als Bedrohung für alle Gegner erwiesen. Und als Ergebnis hat sich die Saison der Jets von einem Optimismus zu Playoff-Hoffnungen gewandelt.

Das Aufeinandertreffen der AFC East, bei dem die Miami Dolphins ebenfalls eine hervorragende Saison hatten, könnte große Auswirkungen darauf haben, wer im Januar in die Playoffs einzieht.

Dies ist ein Kampf zwischen dem 45-jährigen NFL-Star und dem 22-Jährigen, von dem wir nie gedacht hätten, dass wir ihn sehen würden.

Am Sonntag trifft Tom Brady auf Brock Purdy, den Rookie aus der siebten Runde, während die Tampa Bay Buccaneers nach Westen reisen, um sich den San Francisco 49ers zu stellen.

Mit der letzten Wahl des diesjährigen Drafts ausgewählt, verdiente sich Purdy den Spitznamen „Mr. Irrelevant “, wurde aber letzte Woche gegen die Dolphins in den Kampf gestoßen, nachdem der Start-Quarterback Jimmy Garoppolo sich den Fuß gebrochen hatte.

Trotz seiner ersten bedeutenden Aktion und der möglicherweise auf dem Spiel stehenden Saison seines Teams wirkte Purdy nie beunruhigt und führte die 49ers zu einem wichtigen Sieg.

Und diese Woche, bevor er gegen den siebenmaligen Super Bowl-Champion Brady antrat, lobte der Offensiv-Tackle von San Francisco, Trent Williams, Purdys Gelassenheit angesichts des Drucks.

„Man könnte meinen, er ist seit 15 Jahren in der Liga“, sagte Williams per NFL. „Wenn du redest, sagt er: ‚Halt die Klappe, du bist a*s up.‘

„Er ist kein schüchterner Neuling, der sich zurechtfindet. Er wird dich anmachen. Man könnte meinen, er ist wie Peyton Manning oder so. Wenn Wide Receiver nicht laufen, hörst du, wie er einen Wide Receiver ausschimpft.“

Jetzt trifft Purdy auf Brady, der die Bucs beim letzten Mal zu einem Final-Drive-Sieg über ihre Divisionsrivalen, die New Orleans Saints, führte.

Brady verhalf Tampa Bay zu einem 13-Punkte-Comeback-Sieg und vollendete einen Pass auf Rachaad White, um einen Sieg zu besiegeln, der den Rekord des Teams auf ein Niveau brachte.

Obwohl Brady und die Bucs nach seinen hohen Maßstäben bisher eine durchschnittliche Saison hatten, stehen sie an der Spitze der NFC South Division, die darauf abzielt, die Nachsaison zu erreichen.

Das Duell in Santa Clara könnte davon abhängen, wie sehr der Trainer von San Francisco, Kyle Shanahan, Purdy vertraut und wie die verletzungsgeplagten 49ers mit so vielen vermissten Spielern umgehen.

Sie erwarten vielleicht nicht, dass ein Spiel zwischen einem 10-2-Team und einem 5-7-Team von großer Bedeutung ist, aber das Duell zwischen den Minnesota Vikings und den Detroit Lions in dieser Woche ist ein Humdinger.

Die Löwen, die einen schlechten Saisonstart hatten, haben vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und bringen Schlüsselspieler genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form.

Inzwischen haben die Wikinger unter Kevin O’Connell, dem Trainer des ersten Jahres, eine hervorragende Saison gespielt, vor allem aufgrund ihrer 9:0-Bilanz in Spielen mit nur einem Tor.

Und während Sie vielleicht denken, dass ein hochfliegendes Wikinger-Team ein rauflustiges Lions-Team schicken würde, mit Amon-Ra St. Brown und D’Andre Swift, die zurück sind und für Detroit feuern, sieht es nach einer harten Begegnung aus.

Da die Zeit der Saison knapp wird, müssen die Detroiter die verbleibenden Spiele ihrer Saison effektiv gewinnen, um sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die Playoffs zu machen, und ein Divisionssieg über die Vikings wird einen großen Beitrag zum Erreichen ihrer Ziele leisten.

Hier erfährst du, wie du diese Teams und andere aus der Liga in Aktion sehen kannst, egal wo du gerade bist.

Australien: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brasilien: NFL Game Pass, ESPN

Kanada: CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass auf DAZN

Deutschland: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Mexiko: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

Großbritannien: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

USA: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime