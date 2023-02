Vorschau auf das Vermeer Rijksmuseum: Die bisher größte Sammlung von Vermeer-Gemälden wurde in einer Blockbuster-Show enthüllt

Geschrieben von Nick Glass, CNNAmsterdam Mitwirkende Natasha Maguder, CNN

„Der mysteriöseste und beliebteste Künstler aller Zeiten.“ Ohne einen Hauch von Entschuldigung beschreibt der Generaldirektor des Amsterdamer Rijksmuseums, Taco Dibbits, Vermeer so. Und es ist schwer zu widersprechen. Natürlich haben wir andere bekanntere Namen – Leonardo, Rembrandt, Picasso, Van Gogh – aber wurde irgendein anderer großer Künstler in den letzten Jahren so intensiv studiert und wiederentdeckt wie der Niederländer Johannes Vermeer aus Delft?

Dibbits hat der Kunstwelt den Coup des Jahres gelandet. Und er weiß es. Für die nächsten vier Monate ist das Rijksmuseum Gastgeber der größten Vermeer-Ausstellung dieses oder aller anderen Lebenszeiten.

Gelehrte sind sich nicht einig darüber, wie viele Gemälde Vermeer genau hinterlassen hat. Das Rijksmuseum beziffert die Zahl jetzt entschieden auf 37, die National Gallery in Washington auf 34. Was auch immer es ist, 28 davon an einem Ort zu haben, ist beispiellos. Der Kartenvorverkauf für die am Freitag eröffnete Blockbuster-Ausstellung hat bereits die Marke von 200.000 überschritten.

„Es ist sehr aufregend“, sagt Dibbits. „Ich hatte diesen Traum, alle Gemälde zusammen zu haben. 28 hier zu haben, ist etwas, was wir nie für möglich gehalten hätten.“

„Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von Johannes Vermeer. Kredit: Margareta Schwensson

Auch diese Zahl ist umstritten. Die National Gallery hat kürzlich entschieden, dass „Girl with a Flute“ nicht vom Meister selbst stammt, sondern von einem namenlosen Nachfolger. Trotzdem hat das Rijksmuseum das Gemälde gerne für seine Ausstellung zusammen mit drei anderen Vermeers vom National ausgeliehen und widerspricht entschieden einer Neuzuschreibung. Pieter Roelofs, Leiter der Abteilung Malerei und Bildhauerei des Rijksmuseums, nahm die Sache auf die leichte Schulter und sagte gegenüber einer niederländischen Zeitung ironisch, dass das „Mädchen mit der Flöte“, als es über den Atlantik flog, einfach wieder zu einem Vermeer wurde.

Wir sind daran gewöhnt, Vermeers perfekt reproduziert in Büchern, Postern und Postkarten zu sehen. Im wirklichen Leben ist „Mädchen mit Flöte“ jedoch ein überraschend kleines Bild. Es hängt zusammen mit dem wichtigen Übergangsgemälde in der Entwicklung des Künstlers, „Mädchen mit rotem Hut“, an einer dafür vorgesehenen Wand im Rijksmuseum – jedes Gemälde ist nur 22,9 x 17,8 cm groß.

Die Neuzuschreibung ist Teil eines faszinierenden und umfassenden Vermeer-Forschungsprojekts, an dem nicht nur das Rijksmuseum und die National Gallery, sondern auch das Metropolitan Museum of Art in New York beteiligt sind. Die beteiligten Methoden sind außergewöhnlich: eine Art nicht-invasive Archäologie mit Techniken, die erstmals von der NASA entwickelt wurden, um Mineralien auf dem Mars und dem Mond zu kartieren. Museumswissenschaftler und Restauratoren haben Vermeers akribisch bemalte Oberflächen untersucht, um seine Untermalung und in einigen Fällen darunter seine ersten Skizzen zu untersuchen. Die Ergebnisse haben sie alle verblüfft.

„Es ist, als würde man ihm über die Schulter schauen“

Bisher kannten wir Vermeer als einen methodischen und erhabenen Künstler, einen magischen Maler des Lichts und der leuchtenden Momente des niederländischen Bürgertums des 17. Jahrhunderts. Er fängt faszinierende häusliche Szenen ein: Frauen, die Briefe lesen oder schreiben, ein Hausmädchen, das Milch eingießt, eine Frau, die Laute spielt, ein junges Mädchen, das einen Perlenohrring trägt.

„Vermeer zeigt diese Momente intensiven Glücks, in denen die Zeit stillsteht“, schwärmt Dibbits. „Alles kommt zusammen. Da ist diese vollkommene Ruhe, diese Intimität.“

Die gängige Meinung ist, dass Vermeer sich Zeit nahm – vielleicht nicht mehr als zwei oder drei Bilder pro Jahr, über zwei Jahrzehnte der Malerei. Aber die neuen Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass er impulsiv, spontan und ungeduldig sein konnte und die Leinwand schnell mit breiten Pinselstrichen in Skizzen und Untermalung angriff.

Rijksmuseum-Konservatorin Ige Verslype ist begeistert. „Wir sehen wirklich die ersten kreativen Schritte von Vermeer“, sagt sie. „Wir können ihm in seiner Art zu malen wirklich folgen. Es ist, als würde man ihm über die Schulter schauen und sehen, was er tut.“

Nehmen Sie „Frau in Blau, die einen Brief liest“, das Verslype vor etwa 10 Jahren restaurierte. Diesmal war es drei Wochen lang im Labor – an und aus. Wieder gab es Enthüllungen.

„Frau in Blau liest einen Brief“ von Johannes Vermeer. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung des Rijksmuseums

„Es hat eine sehr subtile Tonalität“, sagte Verslype über das Werk, das in den 1660er Jahren gemalt wurde. „Und das liegt daran, wie er es mit einer grünlichen und bräunlichen ersten Schicht aufgebaut hat, und dann hat er in jeder Schicht das blaue Pigment Ultramarin verwendet – nicht nur im blauen Stuhl, der blauen Tischdecke, sondern auch im Wände, im Schatten, sogar in ihrem Gesicht und ihren Händen.“

Ultramarin, hergestellt aus Lapislazuli, war das teuerste verwendete Pigment der Ära. Vermeers regelmäßige Verwendung deutet darauf hin, dass seine Karriere als Maler zwar kurz, aber relativ erfolgreich gewesen sein muss. Doch nach seinem Tod geriet er schnell in Vergessenheit. Sein Werk wurde fast zwei Jahrhunderte später von einem französischen Kunstkritiker wiederentdeckt.

Jetzt liegt der Auktionsrekord für einen Vermeer bei 30 Millionen Dollar, die Summe, die 2004 von „A Young Woman Seated at the Virginals“ bei Sotheby’s erzielt wurde. Die meisten Vermeer-Enthusiasten sind sich einig, dass es ein gutes, aber kein großartiges Werk war. Es wurde vom Casino-Mogul Steve Wynn aus Las Vegas erworben, der es später weiterverkaufte. Sein jetziger Besitzer hat dem Rijksmuseum eine Ausstellung ausgeliehen. Jeder kann sich vorstellen, was ein großer Vermeer jetzt bei einer Auktion verdienen würde – sicherlich über 100 Millionen Dollar oder vielleicht das Doppelte oder Dreifache

Eine Vermeer-Überdosis

Vor „Die Milchmagd“ stehend, erklärt Rijksmuseum-Konservatorin Anna Krekeler, was aus den Scans hervorging, nicht zuletzt die von Vermeer übermalten Objekte: ein Gestell mit hängenden Krügen hinter dem Kopf seines Motivs und ein großer Feuerkorb zum Trocknen von Kleidung auf dem Boden. Er malte sie aus, um das Bild zu vereinfachen. Sein Fokus liegt ganz auf dem Dienstmädchen und dem Milchkännchen, das sie für die Ewigkeit ausgießt, hier und auf unzähligen Kühlschrankmagneten.

„Die Milchmagd“ während des Studiums. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung des Rijksmuseums/Kelly Schenk

„Die Milchmagd“ von Johannes Vermeer. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung des Rijksmuseums

Experten wie Krekeler tragen dazu bei, unser Verständnis von Vermeer zu entwickeln, aber wir wissen immer noch sehr wenig über ihn, sowohl als Mann als auch als Maler. 1632 als Sohn eines Gastwirts in der Stadt Delft in der niederländischen Republik geboren, starb er dort 1675 im Alter von nur 43 Jahren mittellos. Er hinterließ eine Frau und 11 Kinder, wobei weitere vier Kinder vor ihm verstorben waren.

Der Leiter der Kunstabteilung des Rijksmuseums, Gregor Weber, weiß mehr über Vermeer als über jeden anderen lebenden Kunsthistoriker. Seine jüngsten Forschungen haben unter anderem untersucht, wie die Konversion des Malers zum Katholizismus – und seine anschließenden Interaktionen mit Jesuitenpriestern in Delft – seine Arbeit beeinflussten. Mit 66 ist dies die Ausstellung des Kurators zum Ruhestand, sagt er. Aber er ist von dem Maler besessen, seit er als 15-jähriger Schüler die National Gallery in London besuchte und zwei Vermeers an einer Wand hängen sah.

„Ich glaube, ich bin ein bisschen ohnmächtig geworden“, erinnert er sich. „Dieser Künstler mit so einem leuchtenden Licht. Ich war wirklich überrascht.“ Und seitdem? „Ich war mit Vermeer beschäftigt. Ein Leben lang“, antwortet er. Mit 18 Jahren baute Weber zu Hause eine Camera Obscura oder Lochkamera, um zu testen, ob Vermeer eine verwendet haben könnte.

Wir schlendern gemeinsam durch die Ausstellung. Seine Worte strömen heraus und seine Leidenschaft ist greifbar. Jedes Mal, wenn Weber einen Vermeer betrachtet, scheint er etwas Neues zu entdecken, sagt er lächelnd.

„Die Spitzenklöpplerin“ von Johannes Vermeer. Kredit: Johannes Vermeer/Musée du Louvre/Rijksmuseum

Vor dem kleinsten Gemälde „Die Spitzenklöpplerin“ (mit einer Größe von 9,5 Zoll mal 8,25) erklärt der Kurator, wie Vermeer die Dinge anders sah als seine Zeitgenossen – und wie er den Blick des Betrachters verstand. Vermeer konzentrierte sein Bild offensichtlich auf die Spitzenklöpplerin und der Ausdruck intensiver Konzentration auf ihrem Gesicht, während sie den Stoff mit ihren Händen bearbeitet. Die roten und weißen Spitzenfäden im Vordergrund sind verschwommen gemalt, sie sind abstrakt, „wie schmelzendes Wachs“, sagt Weber.

Weber glaubt, dass Vermeer lange und gründlich über das Thema und die Komposition nachgedacht hat. Aber die neue wissenschaftliche Forschung zeigt, dass er manchmal sehr schnell malte. Die Untermalungen „sind sehr frisch und lebendig und schnell“, sagt der Kurator und fügt hinzu: „Aus meiner Sicht hat er es innerhalb einer Woche gemalt. Andere Bilder in einem Monat.“

Dennoch bleiben uns so wenige, die wir genießen können. Das normale Vermeer-Erlebnis ist rationiert – ein, zwei oder drei, bestenfalls fünf Bilder in einem einzelnen Museum. Die Ausstellung des Rijksmuseums ist eine ganz andere, fast halluzinogene Erfahrung. Wir brechen überwältigt auf, nachdem wir Vermeer scheinbar überdosiert haben – „Vermeered“, könnte man sagen.

Es gibt fast zu viele Gemälde, um sie bei einem Besuch zu sehen. Das Erlebte muss langsam aufgenommen, reflektiert und dann wiederholt werden. Die unbekannten Vermeers müssen wieder gesehen werden – und zwar bald.

Bild oben: Museumsangestellte installieren „Mädchen mit rotem Hut“ im Rijksmuseum.