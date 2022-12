Vorschau 3. EBERSPÄCHER Rennrodel-Weltcup & 12. America-Pacific Championships, Park City (USA): Erster FIL-Weltcup-Lauf nach sechs Jahren. Park City, USA – (FIL) Der Weltcup-Tross zieht weiter von Whistler in Kanada nach Park City (USA), wo vom 15. Dezember bis 2020 der dritte EBERSPÄCHER Rennrodel-Weltcup der 45 17. . Die Olympiabahn von 2002 in der Nähe von Salt Lake City war zuletzt 2016 Austragungsort eines Rennrodel-Weltcups. Vor der Corona-Pandemie war Lake Placid vor allem mit Weltcup-Rennen in den USA ausgezeichnet, sodass in den letzten Jahren Junioren-Weltcups und kontinentale Wettkämpfe ausgetragen wurden die Utah-Schaltung. Zuletzt führten die Reise- und Einreisebeschränkungen sowie gesundheitliche Auflagen während der Covid-19-Pandemie dazu, dass die Überseerennen nach Europa verlegt wurden. An diesem Wochenende kehrt der FIL-Weltcup nach sechs Jahren nach Park City zurück. Zusätzlich zu den Weltcuprennen werden am 16. und 17. Dezember die 12. America-Pacific Championships im Race-in-Race-Modus ausgetragen. Außerdem steht am Samstag der zweite von drei Sprint-Weltcups auf dem Programm.

50. Weltcupsieg für Felix Loch

Das vergangene Wochenende beim EBERSPÄCHER Rennrodel-Weltcup im kanadischen Whistler stand ganz im Zeichen des 50. Weltcupsieges von Felix Loch. Ausgerechnet auf der Strecke, auf der der 33-jährige Deutsche 2010 seinen ersten Olympiasieg errang, feierte er dieses besondere Jubiläum und ist nun auf Kurs zu den 57 Weltcupsiegen, mit denen Italiens Teamchef Armin Zöggeler die Allzeit anführt Rangfolge.

Madeleine Egle hatte einen perfekten Saisonstart und feierte ihren dritten Sieg in Folge. Im Damendoppel glänzten die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Beide stehen erst seit dieser Saison gemeinsam auf dem Schlitten und holten nach Platz drei in Innsbruck ihren ersten Weltcupsieg. Im Herrendoppel feierten Eggert/Benecken mit ihrem 52. Weltcupsieg und Wendl/Arlt auf Rang zwei eine gelungene Revanche. Das deutsche Team gewann auch die erste Mannschaftsstaffel der Saison.

Die Premiere von FIL-Studio live war ein voller Erfolg

Als Ergänzung zu den linearen TV-Übertragungen startete die FIL am Rennwochenende in Whistler eine digitale Offensive im Bereich der Sportberichterstattung. Erstmals wurde das Live-Streaming auf dem YouTube-Kanal der FIL ausgestrahlt und mit „FIL Studio live“ ein zweiter Kanal eingerichtet, auf dem Hintergrundinformationen, Analysen, Interviews und vieles mehr in englischer Sprache zu sehen waren. Die Premiere von „FIL Studio live“ im kanadischen Whistler war ein voller Erfolg. „Ich war sehr aufgeregt, aber es hat großen Spaß gemacht. Das Live-Studio ist eine großartige Gelegenheit, unseren Sport zu erklären und ihn dem Publikum mit Interviews im Start- oder Zielbereich näher zu bringen“, sagte Kate Hansen, Olympiateilnehmerin der US-Nationalmannschaft FIL-Studio.

Park City, Utah, wurde von TIME in die Top 50 der Reiseziele für 2022 aufgenommen

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause ist 2022 das globale Reisefieber wieder aufgeflammt. Grund genug für das renommierte TIME-Magazin, eine Top-50-Liste der „World’s Greatest Places“, also der Orte, die man besuchen sollte, zu veröffentlichen. Vom Great Barrier Reef in Australien bis zur Hightech-Stadt Seoul haben alle Orte eines gemeinsam: Sie verändern sich und bieten ihren Besuchern neue aufregende Erlebnisse. Auch Park City (Utah) schaffte es unter die Top 50. Die historische Silberminenstadt im Herzen der Wasatch Mountains gilt als Paradies für Outdoor-Enthusiasten und Naturliebhaber. Während Park City der breiten Öffentlichkeit vor allem als Austragungsort des jährlichen Sundance Film Festivals und als bezaubernde Wintersportstadt bekannt ist, ist es beim Skaten gleichbedeutend mit dem Utah Olympic Park, der während des Salt Lake die Disziplinen Bob, Skeleton und Rennrodeln ausrichtete City 2002 Olympische Winterspiele, Skispringen und Nordische Kombination. Das George Eccles Salt Lake 2002 Olympic Winter Games Museum beherbergt noch immer zahlreiche Exponate wie Medaillen, zeremonielle Kostüme, Anstecknadeln und andere Erinnerungsstücke von den Spielen. Detaillierte Informationen zu den TIME Top 50 Reisezielen finden Sie hier: https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2022/

Stimmen:

Chris Mazdzer (USA): „Wenn Sie während Ihrer Reise nach Utah einen freien Nachmittag haben, empfehle ich Ihnen, Park City Downtown zu besuchen. In der Main Street gibt es über 100 Geschäfte und 50 Restaurants. Sie werden etwas für die ganze Familie finden, das einzigartig und typisch für Utah ist.“ Es gibt auch einen Skilift, der von der Innenstadt direkt auf den Berg fährt.

Wenn Sie mehr als nur einen Nachmittag Zeit haben, würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, ein paar Skier oder ein Snowboard zu mieten, um die Berge zu erkunden. Wenn Sie auf der Suche nach ernsthaften Abenteuern und extremem Skifahren sind, fahren Sie nach Salt Lake und Big Cottonwood oder Little Cottonwood Canyon. Nicht nur die Berge dort sind wunderschön, auch das Skifahren in Snowbird, Alta, Brighton und Solitude ist unglaublich. Während Sie unten im Salt Lake Valley sind, sollten Sie auch den Temple Square besuchen. Hier in Utah gibt es so viel zu erleben. Ich hoffe, Sie kommen hierher, um uns zu besuchen und vor allem eine tolle Zeit zu haben.“

Sommer Britcher (USA): „Ich wünschte, wir hätten in Whistler einen saubereren Lauf hinlegen können, aber das ist Rennen. Es ist gut für uns zu wissen, dass die Geschwindigkeit da ist, und ich freue mich darauf, weiterzumachen und in Park City auf das Eis zu gehen.“

Daniels Fogelis, Teammanager (LAT): „Ich freue mich, dass meine Athleten den Weltcup in Whistler mit drei guten Läufen in der Team-Staffel beenden konnten. Das gibt uns mehr Selbstvertrauen für das nächste Rennen. Für mein Team wird Park City aber interessant. Alle sind neu.“ auf die Strecke. Wir haben dort überhaupt keine Erfahrung, aber ich bin mir sicher, dass wir dort trotzdem gut abschneiden werden.“

Felix Loch (GER): „Wir waren seit sechs Jahren nicht mehr in Park City. Es ist lustig, weil nur wenige der aktuellen WM-Anwärter jemals in Park City waren. Daher wird diese Woche sicher wieder ein interessantes Rennen. Die ersten drei Kurven heißen A. B, C, danach geht es in Kurve 2. Das sind die schwierigsten Kurven für uns Männer. Es muss perfekt sitzen. Ich freue mich darauf, weil ich dort sehr gerne fahre. Ich hoffe, es wird wieder so gut wie ich in Whistler getan habe und dass ich wieder auf dem Podium stehen kann.“

Dajana Eitberger (GER): „Ich freue mich sehr auf Park City. Die Strecke war bis vor ein paar Jahren eine meiner Lieblingsstrecken. Ich hoffe, dass ich dort schnell wieder dieses gemütliche Gefühl finde und dann werden wir sehen, wie weit ich damit komme Zeit.“

Julia Taubitz (GER): „In Whistler lief es ziemlich gut für mich. Ich arbeite mich langsam auf das Podium hoch. Die Läufe hätten besser sein können. Mein Ziel ist es eigentlich immer, die besten Läufe der Woche für die Wettkämpfe zu haben. Das war es nicht heute ganz so. Es hat funktioniert, aber es ist nicht schlecht, weil es ein schrittweiser Prozess ist. Ich war vor sieben Jahren das letzte Mal in Park City, also ist es auch für mich wie eine neue Strecke. Aber die Strecke hat mir ganz gut gelegen.“

Selina Egle (AUT): „Ich war noch nie in Park City, also lass es einfach ganz langsam angehen. Die Woche in Whistler war sehr stressig. Wir haben im Training sehr schlecht abgeschnitten und sind im Rennen auch nicht durch Kurve 16 gekommen. Umso besser , „Wir haben mit Platz zwei die WM-Führung gehalten. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt freuen wir uns auf Park City und die neuen Erfahrungen.“

Zeitplan & TV-Sendungen

Lokale Startzeit (MEZ/MEZ)

Donnerstag, 15. Dezember 2022

09:00 (19:00) Nationenpreis

14:30 Uhr (22:30 Uhr) Setzgruppe üben

Freitag, 16. Dezember 2022

14:00 (22:00) Herrendoppel, 1. Lauf

14:45 (22:45) Damendoppel, 1. Lauf

15:30 (23:30) Herren Doppel, 2. Lauf

16:15 Uhr (00:15 Uhr) Damen-Doppel, 2. Lauf

17:10 Uhr (01:10 Uhr) Männer, 1. Lauf

18:35 (02:35) Männer, 2. Durchgang

Samstag, 17. Dezember 2022

11:00 Uhr (19:00 Uhr) Damen, 1. Lauf

12:25 Uhr (20:25 Uhr) Frauen, 2. Lauf

13:55 (21:55) Sprint Männer

14:45 Uhr (22:45 Uhr) Sprint Herrendoppel

15:10 Uhr (23:10 Uhr) Sprint Damendoppel

15:35 Uhr (23:35 Uhr) Sprint Damen

