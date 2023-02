„Vorsätzliche und rechtmäßige Aktion“: Die USA schießen einen chinesischen Spionageballon ab und ziehen damit den Zorn Pekings auf sich

Die USA haben vor der Atlantikküste einen chinesischen Ballon abgeschossen.

Es wurde mit einer Rakete eines F-22-Flugzeugs abgeschossen.

China äußerte seine Wut über den Absturz seines Ballons.

Die Biden-Regierung lobte das Pentagon für den Abschuss eines angeblichen chinesischen Spionageballons vor der US-Atlantikküste am Samstag, aber China äußerte wütend seine „starke Unzufriedenheit“ über den Umzug und sagte, es könne „notwendige Antworten“ geben.

Das Schiff verbrachte mehrere Tage damit, über Nordamerika zu fliegen, bevor es vor der Küste des südöstlichen Bundesstaates South Carolina mit einer Rakete angegriffen wurde, die von einem F-22-Flugzeug abgefeuert wurde, sagten Beamte des Pentagon, und stürzte in nur 14 m tiefe relativ flache Gewässer.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nannte die Operation eine „vorsätzliche und rechtmäßige Aktion“, die eine Reaktion auf Chinas „inakzeptable Verletzung unserer Souveränität“ sei.

Aber Chinas Außenministerium hat die US-Aktion in einer Erklärung am Sonntagmorgen gesprengt und gesagt, der Abschuss des „zivilen“ Flugzeugs sei „eindeutig überreagiert und ernsthaft gegen die internationale Praxis verstoßen“.

Samstagnachmittag war die erste Chance des Militärs, den Ballon „auf eine Weise abzubauen, die keine Bedrohung für die Sicherheit der Amerikaner darstellt“, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter gegenüber Reportern, während es den Behörden weiterhin erlaubte, die gefallenen Trümmer aus US-Hoheitsgewässern zu sammeln.

In einem in den sozialen Medien geposteten Augenzeugenvideo schien sich der Ballon in einer weißen Wolke aufzulösen, bevor seine Überreste senkrecht in den darunter liegenden Atlantik fielen.

Dieses Standbild aus einem Handyvideo von Haley Walsh in Myrtle Beach, South Carolina, zeigt einen angeblichen chinesischen Überwachungsballon, nachdem er abgeschossen wurde. AFP FOTO: Haley Walsh, AFP

Die Twitter-Nutzerin Haley Walsh schrieb, dass sie in Myrtle Beach, einem beliebten Ferienort in South Carolina, „die Explosion gehört und gespürt“ habe.

US-Präsident Joe Biden, der am Samstag zuvor versprochen hatte, sich um den Ballon „zu kümmern“, gratulierte den beteiligten Kampfpiloten.

Biden sagte Reportern in Maryland:

Sie haben es erfolgreich abgebaut. Und ich möchte unseren Fliegern, die es geschafft haben, ein Kompliment machen.

Die Kontroverse brach am Donnerstag aus, als amerikanische Beamte sagten, sie würden einen großen chinesischen „Überwachungsballon“ am US-Himmel verfolgen.

Das veranlasste Außenminister Antony Blinken am Freitag dazu, eine seltene Reise nach Peking zu streichen, um die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China einzudämmen.

Nach anfänglichem Zögern gab Peking den Besitz des „Luftschiffs“ zu, sagte jedoch, es handele sich um einen zivilen Wetterballon, der vom Kurs abgekommen sei, und bedauere den Vorfall.

Aber nach der Operation am Samstag drückte das Außenministerium Chinas „starke Unzufriedenheit und Proteste gegen die Anwendung von Gewalt durch die Vereinigten Staaten zum Angriff auf das unbemannte zivile Luftschiff“ aus.

Anstatt „zurückhaltend“ zu reagieren, sagte das Ministerium in seiner Erklärung, „bestanden die Vereinigten Staaten darauf, Gewalt anzuwenden, und überreagierten eindeutig.“

„China wird die legitimen Rechte und Interessen relevanter Unternehmen entschlossen wahren und sich das Recht vorbehalten, weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen“, fügte die Erklärung hinzu.

Der Ballon drang am 28. Januar zum ersten Mal in den US-Luftraum über Alaska ein, teilten Beamte des Pentagon am Samstag Reportern mit, bevor er Tage später über Kanada und dann zurück in die USA trieb.

Es sei nicht das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass ein solches Flugzeug über US-Territorium geflogen sei, sagte der hochrangige Verteidigungsbeamte, obwohl dies die längste Zeit gewesen sei, die man im Land verbracht habe.

Drei Ballons wurden während der Präsidentschaft von Donald Trump und ein weiterer früher in der Biden-Regierung gesichtet.

Biden sagte Reportern, er habe am Mittwoch angeordnet, das Schiff „so schnell wie möglich“ abzuschießen.

„Sie entschieden – ohne jemandem am Boden Schaden zuzufügen … dass der beste Zeitpunkt dafür war, wenn es über Wasser kam“, sagte Biden.

Laut dem hochrangigen Verteidigungsbeamten stellte das Militär fest, dass das Luftschiff während seines Fluges keine große Bedrohung für die USA darstellte, und „der Überflug des Überwachungsballons über US-Territorium war für uns von nachrichtendienstlichem Wert“, fügte er hinzu, ohne Einzelheiten zu nennen.

Teams arbeiteten bereits daran, die Überreste des Ballons zu bergen, sagte ein hochrangiger Militärbeamter am Samstag.

Der Ballon war über Teile des Nordwestens der USA – einschließlich des Bundesstaates Montana – geflogen, in denen sich sensible Luftwaffenstützpunkte und strategische Atomraketen in unterirdischen Silos befinden.

Der hochrangige Verteidigungsbeamte sagte:

Wir sind zuversichtlich, dass versucht wurde, sensible militärische Standorte zu überwachen.

Der republikanische Gesetzgeber hatte sich schnell auf den Ballonvorfall gestürzt und Biden – der Trumps radikale Politik gegenüber China weitgehend bewahrt und zeitweise erweitert hat – als schwach eingestuft.

Am späten Samstagnachmittag hatte die Federal Aviation Administration den Luftraum vor der Küste der Carolinas geöffnet, nachdem drei südöstliche Flughäfen wegen „nationaler Sicherheitsbemühungen“ vorübergehend geschlossen worden waren.

Ein weiterer mutmaßlicher chinesischer Spionageballon sei über Lateinamerika gesichtet worden, teilte das Pentagon am Freitag mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

„In den letzten Jahren wurden chinesische Ballons bereits über Ländern auf fünf Kontinenten gesichtet, darunter Ostasien, Südasien und Europa“, sagte der hochrangige Verteidigungsbeamte am Samstag.