Brennendes Krad setzt Haus in Merk: Brandstiftungsverdacht

Nach een Wohnhausbrand in Rambin auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei Wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie een politie-precherin am Montag, brach das Feuer am Sonntagabend kurz vor Mitternacht en een motorrad aus, das vor hen Wohnhaus abgestellt war. Die Flammen griffen auf een Vordach, die Fassade en den Dachstuhl des Hauses über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, voor dat ganze Haus Feuer fing.

Der Hausbewohner, dem auch das Krad gehören soll, sei allein im Haus gewesen. Er kon vliegen en blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft heeft een Brandgutachter ingesteld, de klären soll, ob jemand das Motorrad want in de Nacht van de nacht hoed. Die genaue Schadenshöhe ist den Angaben zofolge noch nicht bekannt. Rambin ligt in het zuiden van de Oostzee-Insel aan de kust van Festland aus Stralsund.

dpa