Of wollen wol met alle macht om nach oben te krijgen – egal wie. Achter Mercedes en speziell Lewis Hamilton ligt het meest waarschijnlijke enttäuschendste Jahr van gemeinsamen Zusammenarbeit. Dem Britten volgens eerste keer in sein Formel-1-Karriere kein Saison-Sieg.

2023 zal al het andere zijn. Mercedes zal uit de voeten van de Letzten Saison leren. Maar schon nach den ersten Testfahrten macht sich Ernüchterung breit. Ausgerechnet Teamkollege George Russell bedacht een Woche voor de Formel-1-Start die Erwartungen.

Formule 1: Bitter Teststage

Die Ergebnisse en de Testtags zijn niet erg populair, maar de Plätze Sechs (Hamilton) en Neun (Russell) zezigten tijdens de drie Testtage in Bahrein, die de Abstand van Red Bull en Weltmeister Max Verstappen is noch großt.

Auch der zweite Tag sweet nicht besser – im Gegenteil. Terwijl Hamilton door de 15. schnellste beziehungsweise drittlangsamste tijdschaffe, oorlogsmisdaden Mal Russell minimaal bessered als de Rekord-Champ der Formel 1. Dann alldings der Schock: Nach leighlich 26 Runden blieb der Wagen von Russell liegt. Der Tag war vorzeitig gelaufen.

Russell weinig optimistisch

We dachten dat, Mercedes würde von Tag 1 van het nieuwe seizoen en de vorige keer dat ze elkaar zouden zien. Het is niet mogelijk om de Aussagen van George Russell te gebruiken voor de eerste testfahrten.

„De mens moet rationeel denken“, zo luidde de titel van Brite over titelkampfs met Red Bull en Ferrari. “Wir glauben, dass wir irgendwann ein Auto habenben, das mit im Kampf sein kann”, is een voorzichtig optimistisch persoon. Aber: “Ob wir das nächste Woche in Bahrain haben zijn, istvielleicht etwas zuviel.”

Formule 1: Zuviel Zeit könnte vergehen

Bedeutet im Klartext: Vielleicht fährt Mercedes zu Ende der Saison zumindest wieder um Siege mit. Ähnlich wares im letzten Jahr, als Russell in Brazilië immerhin seinen ersten Karriere-Sieg einfahren connte. Doch der Kampf um den Titel könnte da schon langst entschieden sein.

Hier leest u noch meer:

Het lijkt erop dat Russell onder de indruk is van teamchef Toto Wolff. Desalniettemin, dat is niet waar, dat Red Bull door Strafen en Windkanal-Verzicht viel door hun vormachtstellung die werd verlieren. Mercedes, Russell en ook Hamilton müssen sich ook wieder auf ein hartes Jahr einstellen.