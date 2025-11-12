Der Gegner Arsenal WFC

Im Finale der letzten Champions-League-Saison triumphierten die Londoner knapp mit 1:0 über den FC Barcelona und sicherten sich damit den prestigeträchtigen Titel. Die aktuelle Women’s Super League ist der Saisonauftakt für die Kanoniere Allerdings läuft es bislang noch etwas holprig: Nach acht Spieltagen liegt die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende trennten sich die Nord-Londoner im Stadtderby mit 1:1 gegen Spitzenreiter Chelsea. Auch der Start in die Champions League verlief nicht reibungslos. Zum Auftakt unterlag Arsenal OL Lyonnes mit 1:2, bevor es im zweiten Spiel der Ligaphase zu einem komfortablen 2:0-Auswärtssieg bei Benfica Lissabon kam.

Mit viel Selbstvertrauen können die Münchnerinnen in die Partie gehen, wenn man sich die Heimbilanz der FCB-Frauen in der Champions League anschaut: Insgesamt ist der FCB in der Gruppen- und Ligaphase zu Hause ungeschlagen (10 Siege, 3 Unentschieden). Damit teilen sich die Münchner den Spitzenplatz mit Barcelona und Chelsea: Kein Team bestritt in der Gruppen- oder Ligaphase mehr Heimspiele, ohne einmal als Verlierer vom Platz zu gehen.

🔎 Wir haben die Gunners für euch genauer unter die Lupe genommen: