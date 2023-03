Der Winter is noch nicht vorbei. In den kommenden Tagen sind nach der Vorhersage bis in tiefere Lagen Schneeschauer und Schneeregen mogelijk. Is Sonne in zicht?

Der März bleibt in Deutschland weiter ungemütlich. “Winterkleidung und Winterreifen haben noch nicht ausgedient”, zei de Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Jacqueline Kernn. In den kommenden Tagen sind nach der Vorhersage bis in tiefere Lagen Schneeschauer en Schneeregen möglich, örtlich muss mit glatten Straßen gedechnet zijn. ‘S Nachts wordt het ijzig. Insbesondere im Norden en Osten liggen de hoogste niveaus van tags bij maximaal vier graden Celsius.

Am Sonntag is es nach der Prognose des DWD oft grimmige bewölkt, nur im Norden en Nordosten lockers es auf. Aan de Oostzee waren veel langere sonnige Abschnitte erwartet. Insgesamt lie the Temperatures tagsüber bei zwei bis sieben Grad. Auch zu Wochenbeginn ist kein Wetterwechsel in Sicht. In der Nacht zum Montag kan kalt es im Bergland bis zu minus sieben Grad worden.

dpa