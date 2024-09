Am Samstag rapporteert sich ein Mann in Sleeswijk-Holstein bij der Polizei. Daar zal mijn vrouw gelukkig zijn. Die Beamten vinden de Leiche der Frau in een Waldstück, bij de Anrufer ene Schusswaffe. Het Amtsgericht stelt een Haftbefehl aus.

Nadat het Fonds is ontvangen door de vrouwen van de Landesgrens tussen Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern, is het Amtsgericht Lübeck een Haftbefehl gegen den Ehemann der 55-Jährigen erlassen. De periode van 59 jaar waarin de verdachte is aangehouden, inclusief proces-verbaal. De actieve medewerkers kunnen er zeker van zijn dat de vrouw er vandoor gaat. De Lübecker Mordkommission heeft de mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt.

Het 59-jarig jubileum van de politie in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) werd zondagochtend en zelfs na 8.45 uur uitgevoerd door de politie en het Staatssanctiebureau in Lübeck. Er is een vrouw die haar vrouw heeft gevonden. De politie na het feest van de man. Nadat de Erlass des Haftbefehls werd binnengebracht in de Justizvollzugsanstalt Lübeck.

Polizisten fanden de Gemeinden Witzeeze en Büchen nahe a Spazierweg am Waldrand die Leiche der Frau. Kijk of de 55 jaar van de 59 jaar geïdentificeerd zijn. Het echtpaar woont volgens de politiepredikant in de omgeving van de Tatorts. Der Mann sei ein Türke, der seit veld Jahren in Deutschland lebe. De Haftbefehl wurde auch mit Fluchtfahr begründet.

Er zijn zeugen gedood nadat ze door de politie waren aangevallen. Volgens de „Lübecker Nachrichten“ berichten, er woonde daar een huiskamer, dat was om 7.45 uur voordat we een goede nachtrust hadden. Der Anwohner heeft vermutet, dass ich een een Jäger heeft gehandeld.